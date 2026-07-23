Вместо ипотеки: в Госдуме появится законопроект о доступной долгосрочной аренде жилья

В России готовят «третий путь» для решения жилищного вопроса

Сегодня россиянам приходится выбирать между покупкой жилья и арендой на нестабильном рынке. Но скоро может появиться третья опция — долгосрочная цивилизованная аренда.

В Госдуме прорабатывают законопроект, который должен навести порядок в этом сегменте и дать людям реальную альтернативу ипотеке.

Что предлагают депутаты

Инициатива нацелена на тех, кто не тянет ипотеку, но при этом не попадает под программы социального найма. Речь не про временное жильё и не про рыночную аренду с плавающими ценами, а про стабильный, доступный сегмент.

Ключевая фишка — долгосрочный договор с возможностью наследования и полноценной регистрацией: человек сможет прописаться, устроить детей в школу и чувствовать себя уверенно.

Как хотят заинтересовать застройщиков

Чтобы инвесторы пошли в этот сегмент, власти планируют ввести серьёзные льготы:

обнуление земельного налога и налога на имущество на период стройки и первые 10 лет после ввода дома;

освобождение от НДС и налога на доход от сдачи помещений;

субсидирование арендной ставки за счёт региона или муниципалитета, чтобы цена была ниже рыночной.

Так хотят сократить срок окупаемости проектов и сделать их привлекательными для частного капитала.

Зачем это государству

Для властей проект — не просто социальная мера, а способ загрузить стройку, создать рабочие места и удержать специалистов в регионах. Плюс появится полноценный маневренный фонд и шанс закрыть часть очереди нуждающихся в жилье.

Вывод

Новый формат аренды способен стать настоящей опорой для семей с умеренным доходом и для тех, кто ценит мобильность без потери стабильности.

Если механизм льгот и контроля сработает, рынок получит понятный и безопасный вариант жилья, а регионы — стимул для развития. Об этом сообщает "Парламентская газета" (18+).

Мнение россиян

«Если будет нормальная прописка и договор на долгие годы — это реально лучше, чем каждый год трястись из‑за повышения аренды». «Главное, чтобы ставки не росли каждый год, а льготы не остались только на бумаге». «Мне ипотека не по силам, а снимать у частников — сплошной стресс; если появится надёжный вариант, я только за».

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