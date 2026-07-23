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Кто-то «летает», а кто-то догоняет: Семак рассказал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула

Опубликовано: 23 июля 2026 17:33
 Проверено редакцией
Кто-то «летает», а кто-то догоняет: Семак рассказал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула
Кто-то «летает», а кто-то догоняет: Семак рассказал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Впереди новый сезон РПЛ.

Петербургский «Зенит» начинает защиту чемпионского титула. Впереди первый тур РПЛ, и команда Сергея Семака уже вовсю готовится к выезду в Самару.

Раскачка через игры

Сергей Семак не скрывает: команда пока не в идеальной форме. И это нормально для начала сезона. Тренер честно говорит, что футболисты готовы по-разному, передает пресс-служба футбольного клуба.

Кто-то уже «летает» по полю, а кому-то нужно 2–3 официальных матча, чтобы поймать игровой ритм.

Главная тактика штаба сейчас — набирать тонус прямо через игры. Но есть и плохие новости для болельщиков: в ближайшем матче мы не увидим на поле Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.

Это серьезные потери для обороны и атаки, так что Семаку придется перекраивать состав.

Вендел: россиянин в будущем?

Одной из главных тем недели стал полузащитник Вендел. Бразилец, который недавно продлил контракт с клубом, заговорил о российском паспорте.

Спортсмен настроен философски. По его словам, получение гражданства — это серьезный шаг, который должен быть выгоден и ему, и российскому футболу, сказал футболист в интервью «СЭ».

Вендел подчеркнул, что такие вопросы не решаются в одиночку. Пока это только обсуждения, но само желание легионера «осесть» в России говорит о многом.

Для него «Зенит» — это не просто работа, а место, где он хочет побеждать снова и снова.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Спартак» требует переиграть матч с «Зенитом».

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Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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