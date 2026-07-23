Городовой / Полезное / Отмываю пригоревшую кастрюлю копеечным средством — хозяйственное мыло и сода за 15 минут снимают нагар без царапин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо ипотеки: в Госдуме появится законопроект о доступной долгосрочной аренде жилья Новости Петербурга
Кто-то «летает», а кто-то догоняет: Семак рассказал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула Новости Петербурга
Свой угол за 1,35 миллиона: за сколько можно купить комнату в Ленобласти и пригороде Петербурга Новости Петербурга
Никаких лишних трат: как бюджетно отдохнуть в Нижнем Новгороде - скучно точно не будет Полезное
3062 рубля за встречу со звездой: почему Петербург стал ходить на концерты реже, но тратить больше Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Отмываю пригоревшую кастрюлю копеечным средством — хозяйственное мыло и сода за 15 минут снимают нагар без царапин

Опубликовано: 23 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Отмываю пригоревшую кастрюлю копеечным средством — хозяйственное мыло и сода за 15 минут снимают нагар без царапин
Отмываю пригоревшую кастрюлю копеечным средством — хозяйственное мыло и сода за 15 минут снимают нагар без царапин
Legion-Media
Хозяйственное мыло, натёртое на тёрке, и сода в кипятке за 15 минут снимают нагар с любой посуды. Без металлических мочалок, агрессивной химии и многочасового замачивания.

Пригоревшая кастрюля или сковорода — ситуация, знакомая каждой хозяйке. Достаточно отвлечься на минуту, и дно покрывается тёмным нагаром, который не берут ни губка, ни обычные моющие средства. Многие в таких случаях выбрасывают посуду, но есть простой и быстрый способ вернуть ей первозданный вид без лишних затрат. делится эксперт по домоводству Ирина Полянская.

Почему обычные методы не работают

Замачивание в горячей воде требует нескольких часов, а иногда и целой ночи. Дорогие чистящие средства не всегда справляются с застарелым жиром. Сода с кипятком помогают только при свежих загрязнениях. Металлические мочалки использовать нельзя — они царапают поверхность и портят покрытие. Нужен метод, который действует быстро, эффективно и безопасно для посуды.

Способ с хозяйственным мылом и содой

Этот рецепт проверен опытными хозяйками и напоминает действие знаменитого марсельского мыла. Для приготовления чистящего раствора понадобится большая кастрюля с водой, хозяйственное мыло, натёртое на тёрке, и пищевая сода.

Как применить:

  1. Воду доводят до кипения.
  2. Добавляют мыльную стружку и соду, перемешивают.
  3. В этот раствор помещают пригоревшую посуду и продолжают кипятить.
  4. Через 15 минут нагар полностью отстаёт, и остаётся только протереть поверхность губкой и ополоснуть холодной водой.

Почему это работает

Хозяйственное мыло содержит жирные кислоты, которые расщепляют органические загрязнения, а сода усиливает очищающий эффект и размягчает пригоревшие частицы. Кипячение ускоряет процесс и позволяет средству проникнуть в самые труднодоступные места. В отличие от абразивных средств, этот метод не царапает поверхность и подходит для нержавеющей стали, эмали и даже антипригарных покрытий.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот способ, я сомневалась, что хозяйственное мыло справится с многолетним нагаром на старой кастрюле. Но через 15 минут кипячения я просто протёрла дно губкой — грязь отошла без усилий. Теперь это мой основной метод для любой пригоревшей посуды.

Вывод

Хозяйственное мыло и сода в кипящей воде удаляют пригоревший жир и нагар за 15 минут. Способ безопасен для поверхности, не требует дорогих средств и подходит для кастрюль, сковород и другой кухонной утвари.

Ранее мы рассказывали, как использовать хлоргексидин в быту.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью