Альтернатива «Куражу» найдена: сажаю «Шопу» – и в огурцах по уши до самых заморозков

Идеальный сорт для занятых дачников

Сезон подготовки рассады не так далеко, как кажется. Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян, среди которых традиционно выделяются огурцы.

Рекомендуем посадить гибрид Шопа F1 — раннеспелый сорт с периодом созревания 39–41 день, обеспечивающий один из самых ранних урожаев.

Этот сорт универсален: пригоден для выращивания в открытом грунте, теплицах, а также в домашних условиях при использовании емкостей объемом от 8 литров.

Гибрид отличается высокой урожайностью: в одном междоузлии формируется от 1 до 5 завязей. Благодаря партенокарпическому типу цветения сорт не требует опыления. Растения обладают мощной, но компактной структурой.

По заключению экспертов, плодоношение начинается после формирования 9–10 листьев. Сорт не нуждается в дополнительной формировке, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Фото сгенерировано ИИ

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