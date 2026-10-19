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Альтернатива «Куражу» найдена: сажаю «Шопу» – и в огурцах по уши до самых заморозков

Опубликовано: 19 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Альтернатива «Куражу» найдена: сажаю «Шопу» – и в огурцах по уши до самых заморозков
Альтернатива «Куражу» найдена: сажаю «Шопу» – и в огурцах по уши до самых заморозков
Городовой ру
Идеальный сорт для занятых дачников

Сезон подготовки рассады не так далеко, как кажется. Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян, среди которых традиционно выделяются огурцы.

Рекомендуем посадить гибрид Шопа F1 — раннеспелый сорт с периодом созревания 39–41 день, обеспечивающий один из самых ранних урожаев.

Этот сорт универсален: пригоден для выращивания в открытом грунте, теплицах, а также в домашних условиях при использовании емкостей объемом от 8 литров.

Гибрид отличается высокой урожайностью: в одном междоузлии формируется от 1 до 5 завязей. Благодаря партенокарпическому типу цветения сорт не требует опыления. Растения обладают мощной, но компактной структурой.

По заключению экспертов, плодоношение начинается после формирования 9–10 листьев. Сорт не нуждается в дополнительной формировке, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Фото сгенерировано ИИ

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Не сорт, а настоящий клондайк: о таких огурцах мечтает каждый дачник — до 25 кг урожая с квадратного метра.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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