Альтернатива «Куражу» найдена: сажаю «Шопу» – и в огурцах по уши до самых заморозков

Сезон подготовки рассады не так далеко, как кажется. Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян, среди которых традиционно выделяются огурцы.
Рекомендуем посадить гибрид Шопа F1 — раннеспелый сорт с периодом созревания 39–41 день, обеспечивающий один из самых ранних урожаев.
Этот сорт универсален: пригоден для выращивания в открытом грунте, теплицах, а также в домашних условиях при использовании емкостей объемом от 8 литров.
Гибрид отличается высокой урожайностью: в одном междоузлии формируется от 1 до 5 завязей. Благодаря партенокарпическому типу цветения сорт не требует опыления. Растения обладают мощной, но компактной структурой.
По заключению экспертов, плодоношение начинается после формирования 9–10 листьев. Сорт не нуждается в дополнительной формировке, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.
Фото сгенерировано ИИ
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