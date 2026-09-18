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Вместо селедки под шубой готовлю другой салат: гениально просто и без возни со слоями

Опубликовано: 18 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Вместо селедки под шубой готовлю другой салат: гениально просто и без возни со слоями
Вместо селедки под шубой готовлю другой салат: гениально просто и без возни со слоями
Городовой ру
Рецепт салата со свеклой и селедкой

Для домашних кулинаров, которые любят винегрет и селедку под шубой, но не хотят возиться с теркой и слоями, автор канала «Розовый баклажан» предложил рецепт салата, сочетающего знакомые вкусы в новом формате. Его можно готовить на ужин, а можно подать на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Селедка малосольная — 100 г
  • Свекла — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Зеленый горошек — 2 ст. л.
  • Зеленый лук — 2 стрелки
  • Майонез, соль, перец, свежий укров — по вкусу

Приготовление:

Селедку нарежьте тонкими кусочками.
Свеклу отварите или запеките и нарежьте кубиком. Сварите яйца и порежьте. Порубите зеленый лук. Смешайте все ингредиенты, посолите, добавьте специи и зелень, заправьте майонезом и хорошо размешайте.

Салат получается сытным и простым. Он напоминает сразу два блюда — винегрет и «шубу», но готовится быстрее.

Опыт читателей:

В комментарии также отметили сходство этого рецепта с его известными "собратьями".

«Не винегрет, не шуба... Вкусный "полушубок"!»

«А если остановиться на селёдке, свёкле и зелени и порезать в одном стиле, а вместо майонеза заправить подсолнечным или оливковым маслом, думаю, для желудка будет предпочтительнее».

«Если добавить картошку и солёные огурцы и убрать горошек, будет салат Рассолье».

Вывод:

Этот салат — отличный пример того, как простые ингредиенты создают яркий вкус. Он хорош и в будни, и в праздники. А вариации, предложенные читателями, позволяют адаптировать рецепт под свои предпочтения.

Ранее Городовой рассказал, как заготовить на зиму томаты без соли и уксуса.

Автор:
Артем Петров
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