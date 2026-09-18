Вместо селедки под шубой готовлю другой салат: гениально просто и без возни со слоями

Для домашних кулинаров, которые любят винегрет и селедку под шубой, но не хотят возиться с теркой и слоями, автор канала «Розовый баклажан» предложил рецепт салата, сочетающего знакомые вкусы в новом формате. Его можно готовить на ужин, а можно подать на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Селедка малосольная — 100 г
- Свекла — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Зеленый горошек — 2 ст. л.
- Зеленый лук — 2 стрелки
- Майонез, соль, перец, свежий укров — по вкусу
Приготовление:
Селедку нарежьте тонкими кусочками.
Свеклу отварите или запеките и нарежьте кубиком. Сварите яйца и порежьте. Порубите зеленый лук. Смешайте все ингредиенты, посолите, добавьте специи и зелень, заправьте майонезом и хорошо размешайте.
Салат получается сытным и простым. Он напоминает сразу два блюда — винегрет и «шубу», но готовится быстрее.
Опыт читателей:
В комментарии также отметили сходство этого рецепта с его известными "собратьями".
«Не винегрет, не шуба... Вкусный "полушубок"!»
«А если остановиться на селёдке, свёкле и зелени и порезать в одном стиле, а вместо майонеза заправить подсолнечным или оливковым маслом, думаю, для желудка будет предпочтительнее».
«Если добавить картошку и солёные огурцы и убрать горошек, будет салат Рассолье».
Вывод:
Этот салат — отличный пример того, как простые ингредиенты создают яркий вкус. Он хорош и в будни, и в праздники. А вариации, предложенные читателями, позволяют адаптировать рецепт под свои предпочтения.
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