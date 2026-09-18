Вместо селедки под шубой готовлю другой салат: гениально просто и без возни со слоями

Новости по теме

2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день

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«Селедка под шубой» в новом исполнении: секрет в отсутствии свеклы и этом соусе – готовится считаные минуты

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Этот салат из СССР снова в моде: "Лисья шубка" затмила селёдку под шубой

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Беру 2 свеклы и жареный лук: винегрет и рядом не стоял – не салат, а фантастика

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Обычная свёкла, селёдка и орехи — а получается салат, который съедают первым

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