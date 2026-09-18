Новые правила внесения наличных в банкоматах с октября: почему одну сумму примут, а другую — нет

Осенью банки могут скорректировать правила пополнения счёта через устройства самообслуживания. При этом не планируется вводить единые ограничения для всех клиентов — каждая кредитная организация устанавливает собственные требования.
Чтобы не столкнуться с неожиданностями, полезно заранее разобраться в деталях, подчеркивает источник.
Какие лимиты могут появиться
Финансовые учреждения вправе определять предельные суммы для внесения средств — как за день, так и за месяц. Если лимит превышен, операция не пройдёт либо клиенту предложат обратиться в отделение.
Кроме того, условия могут различаться в зависимости от того, используется ли банкомат «своего» банка либо устройство сторонней сети. Проверить актуальные параметры проще всего в мобильном приложении.
Полезные рекомендации, которые помогут избежать сложностей:
- не пытайтесь повторно вносить купюру, если банкомат её вернул: устройства часто не принимают мятые, изношенные или повреждённые банкноты — лучше обменять их в кассе;
- перед операцией пересчитайте наличные и следите, чтобы сумма на экране совпадала с той, которую вы планируете внести;
- не уходите от банкомата, пока деньги не отобразятся на счёте — это снизит риск спорных ситуаций;
- обязательно сохраняйте чек — он пригодится, если зачисление задержится.
Что делать при сбоях
Если банкомат задержал карту или наличные, сразу свяжитесь с банком по номеру, указанному на устройстве.
Помните: никому нельзя сообщать код из СМС или пароль от личного кабинета. При расхождениях в зачислении чек станет главным подтверждением проведённой операции.
Вывод
Изменения не означают полного пересмотра правил работы с наличными — речь идёт о точечной донастройке внутренних регламентов банков. Внимательное отношение к лимитам и простая привычка сохранять чеки заметно упрощают взаимодействие с банкоматами.
Мнение россиян
«Лимиты создают неудобства: бывает, нужно разом внести накопленное, а банк ставит барьер», — сетует житель Нижнего Новгорода.
«Чек — лучшая страховка: однажды он помог мне быстро вернуть средства при сбое», — рассказывает клиентка из Екатеринбурга.
«Хочется, чтобы техника была менее требовательной к состоянию купюр», — замечает молодой предприниматель из Ростова‑на‑Дону.
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