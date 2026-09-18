Новые правила внесения наличных в банкоматах с октября: почему одну сумму примут, а другую — нет

Как изменится процедура внесения наличных через банкоматы

Осенью банки могут скорректировать правила пополнения счёта через устройства самообслуживания. При этом не планируется вводить единые ограничения для всех клиентов — каждая кредитная организация устанавливает собственные требования.

Чтобы не столкнуться с неожиданностями, полезно заранее разобраться в деталях, подчеркивает источник.

Какие лимиты могут появиться

Финансовые учреждения вправе определять предельные суммы для внесения средств — как за день, так и за месяц. Если лимит превышен, операция не пройдёт либо клиенту предложат обратиться в отделение.

Кроме того, условия могут различаться в зависимости от того, используется ли банкомат «своего» банка либо устройство сторонней сети. Проверить актуальные параметры проще всего в мобильном приложении.

Полезные рекомендации, которые помогут избежать сложностей:

не пытайтесь повторно вносить купюру, если банкомат её вернул: устройства часто не принимают мятые, изношенные или повреждённые банкноты — лучше обменять их в кассе;

перед операцией пересчитайте наличные и следите, чтобы сумма на экране совпадала с той, которую вы планируете внести;

не уходите от банкомата, пока деньги не отобразятся на счёте — это снизит риск спорных ситуаций;

обязательно сохраняйте чек — он пригодится, если зачисление задержится.

Что делать при сбоях

Если банкомат задержал карту или наличные, сразу свяжитесь с банком по номеру, указанному на устройстве.

Помните: никому нельзя сообщать код из СМС или пароль от личного кабинета. При расхождениях в зачислении чек станет главным подтверждением проведённой операции.

Вывод

Изменения не означают полного пересмотра правил работы с наличными — речь идёт о точечной донастройке внутренних регламентов банков. Внимательное отношение к лимитам и простая привычка сохранять чеки заметно упрощают взаимодействие с банкоматами.

Мнение россиян

«Лимиты создают неудобства: бывает, нужно разом внести накопленное, а банк ставит барьер», — сетует житель Нижнего Новгорода. «Чек — лучшая страховка: однажды он помог мне быстро вернуть средства при сбое», — рассказывает клиентка из Екатеринбурга. «Хочется, чтобы техника была менее требовательной к состоянию купюр», — замечает молодой предприниматель из Ростова‑на‑Дону.

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