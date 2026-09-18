Городовой / Новости Петербурга / Чайник не успеет закипеть — а печенье уже готово: магазинное и рядом не стоит — готовлю вкусняшку быстро и без миксера
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тыква всю зиму как свежая: храню и замораживаю без потери сочности и вкуса Полезное
За простым — на «Ломоносовскую», за 700 рублей — везде: в метро Петербурга продают новые редкие жетоны Новости Петербурга
Внимание, вопрос: 11+33=58. У вас есть 10 секунд сделать пример верным — достаточно сдвинуть 1 спичку Полезное
Реконструкция «Фрунзенской»: деньги есть, стройка кипит, открытие — по плану Новости Петербурга
Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Чайник не успеет закипеть — а печенье уже готово: магазинное и рядом не стоит — готовлю вкусняшку быстро и без миксера

Опубликовано: 18 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Чайник не успеет закипеть — а печенье уже готово: магазинное и рядом не стоит — готовлю вкусняшку быстро и без миксера
Чайник не успеет закипеть — а печенье уже готово: магазинное и рядом не стоит — готовлю вкусняшку быстро и без миксера
Городовой ру
Нежное домашнее печенье к чаю

Приготовление домашнего печенья к чаепитию — это отличное решение, если в арсенале имеется проверенный рецепт. Процесс замешивания теста не требует использования миксера и занимает минимум времени, а выпекание длится не более 7 минут.

Ингредиенты:

  • мука — 1,5 стакана;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 0,5 стакана;
  • растительное масло (рафинированное) — 0,5 стакана;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.

Технология приготовления

В емкости соедините яйцо, сахар и растительное масло, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Постепенно введите муку с разрыхлителем, замешивая тесто сначала ложкой, а затем вручную.

Готовое тесто должно быть эластичным и нелипким. Сформируйте из него небольшие шары размером с грецкий орех, придайте им плоскую форму и выложите на застеленный пергаментом противень. Для декорирования можно нанести на поверхность изделий узор при помощи ложки.

Выпекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 7–10 минут.

В процессе приготовления печенье останется мягким, приобретая необходимую твердость и хрустящую текстуру по мере остывания. Блюдо готово к подаче. Приятного чаепития!

Ранее мы рассказали, как сделать лепешку с колбасой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью