Чайник не успеет закипеть — а печенье уже готово: магазинное и рядом не стоит — готовлю вкусняшку быстро и без миксера

Приготовление домашнего печенья к чаепитию — это отличное решение, если в арсенале имеется проверенный рецепт. Процесс замешивания теста не требует использования миксера и занимает минимум времени, а выпекание длится не более 7 минут.
Ингредиенты:
- мука — 1,5 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 0,5 стакана;
- растительное масло (рафинированное) — 0,5 стакана;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Технология приготовления
В емкости соедините яйцо, сахар и растительное масло, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Постепенно введите муку с разрыхлителем, замешивая тесто сначала ложкой, а затем вручную.
Готовое тесто должно быть эластичным и нелипким. Сформируйте из него небольшие шары размером с грецкий орех, придайте им плоскую форму и выложите на застеленный пергаментом противень. Для декорирования можно нанести на поверхность изделий узор при помощи ложки.
Выпекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 7–10 минут.
В процессе приготовления печенье останется мягким, приобретая необходимую твердость и хрустящую текстуру по мере остывания. Блюдо готово к подаче. Приятного чаепития!
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