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Синоптики предупредили: жара в европейской части России сегодня выйдет на пик — а завтра ливни и холод

Опубликовано: 2 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупредили: жара в европейской части России сегодня выйдет на пик — а завтра ливни и холод
Синоптики предупредили: жара в европейской части России сегодня выйдет на пик — а завтра ливни и холод
Legion-Media
Жара в Москве и регионах достигнет максимума, но уже сегодня ночью её сменит холодный фронт с ливнями.

Сегодня в Центральной России и на юге — самый жаркий день недели. Столбики термометров поднимутся до +30...+35. Однако уже в ближайшие часы погода начнёт меняться: с северо-запада подойдёт холодный фронт, который принесёт ливни, грозы и значительное похолодание. Что ждать в ближайшие дни рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Сегодня — пик жары

Днём на западе средней полосы воздух прогреется до +27...+32. В Причерноморье возможны все +35. Даже в Поволжье, где накануне было не выше +23, сегодня столбики поднимутся до +27. Исключение — только север Европейской России, куда тепло не дойдёт.

В Москве сегодня солнечно и до +30. Однако уже к вечеру к столице прорвётся холодный фронт — возможны ливни и грозы. Температура начнёт снижаться.

Где ждать сильных дождей

Северо-западные регионы окажутся под влиянием облачного вихря. Интенсивные осадки ожидаются в Южной Карелии и Ленинградской области. В Петрозаводске, Выборге и Сортавала за день выльется почти половина июльской нормы, в Петербурге — около трети. Ситуация чревата локальными подтоплениями.

А вот на востоке Русской равнины ливни будут локальными и кратковременными — основная облачность уходит в Сибирь.

Что будет в выходные

К воскресенью прохлада продвинется на 950 км вглубь региона. Тепло сохранится только восточнее линии Донецк – Чебоксары, где воздух прогреется выше +25. На остальной территории будет прохладно и сыро.

В Санкт-Петербурге дождливая погода задержится как минимум до понедельника. Днём +18...+20, что заметно ниже обычного для июля. Лишь в пятницу облака ненадолго рассеются, но ненадолго.

В Москве выходные будут пасмурными. Из-за плотной облачности и дождей в воскресенье воздух остынет до +20, что на 4 ниже климатической нормы.

Сегодня — последний жаркий день перед похолоданием. На северо-западе — мощные ливни и риск подтоплений. В выходные прохлада и дожди придут в центр, температура опустится ниже нормы. Если планируете поездки, сверьтесь с прогнозом и будьте готовы к переменам.

Ранее мы рассказывали, когда в России ожидается мощная волна жары.

Автор:
Евгения Сухова
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