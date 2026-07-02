Новостройки в Петербурге подешевели сильнее вторичного жилья - статистика

Новостройки обогнали вторичку по снижению цен

Июнь принес на рынок новостроек Петербурга едва заметное, но все же снижение цен. Аналитики BN.ru зафиксировали уменьшение стоимости квадратного метра в сегменте массового жилья — и это повод присмотреться к предложениям внимательнее.

При этом картина на рынке довольно пестрая: разброс цен по разным лотам остается ощутимым, и у покупателей есть из чего выбирать.

Что показали цифры

По подсчетам экспертов, средняя цена «квадрата» в новостройках масс‑маркет опустилась на 0,8 % — это минус 2 445 рублей. Итоговая отметка составила 312,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Небольшое падение не означает, что жильё подешевело везде: рынок по‑прежнему неоднородный, и доля дорогих лотов остается существенной.

Как выглядит структура предложения

Распределение квартир по ценовым сегментам даёт наглядную картину того, что реально можно найти в продаже:

до 280 тыс. руб. за кв. м — 40,1 % от общего объёма квартир;

от 280 до 340 тыс. руб. за кв. м — 27,8 % рынка;

от 340 до 360 тыс. руб. за кв. м — 6,3 % предложения;

свыше 360 тыс. руб. за кв. м — 25,8 % строящихся объектов.

На что обратить внимание покупателям

В такой ситуации полезно держать в голове несколько простых ориентиров:

смотреть не только на среднюю цену, а на распределение лотов — так проще попасть в комфортный сегмент; учитывать, что доля бюджетных вариантов остаётся самой большой — почти две пятых всего предложения; не торопиться с выводами из‑за небольшого снижения: динамика может меняться от месяца к месяцу.

В целом июньская статистика говорит о небольшой коррекции, а не о серьезном тренде на удешевление. Рынок сохраняет заметную долю дорогих объектов.

При этом достаточно много предложений в нижней части ценового диапазона — это дает пространство для маневра тем, кто ищет новостройку без лишних переплат.

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