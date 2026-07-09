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Аналитики составили рейтинг самых доходных профессий в России в 2026 году

Опубликовано: 9 июля 2026 10:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Аналитики составили рейтинг самых доходных профессий в России в 2026 году
фото legion-media
Кто сейчас зарабатывает больше всех

Рынок труда в 2026 году продолжает удивлять: привычные представления о самых доходных профессиях заметно меняются. Аналитики подвели итоги первого полугодия и назвали специальности, за которые работодатели готовы платить особенно щедро.

Лидеры зарплатного рейтинга

На первых строчках — совсем не те профессии, о которых чаще всего говорят в контексте «работы будущего». Сварщики, дата‑сайентисты и агенты по недвижимости уверенно обошли многих конкурентов: им предлагают в среднем 246,9 тыс., 212,2 тыс. и 205,3 тыс. рублей соответственно.

Кто ещё в топе

  • DevOps‑инженеры — 200,2 тыс. рублей.
  • Геологи — 194,5 тыс. рублей.
  • Инженеры строительного контроля — 188,1 тыс. рублей.
  • Главные инженеры проекта — 181,2 тыс. рублей.
  • Курьеры — 175,7 тыс. рублей (неожиданный, но показательный факт).

В каких сферах платят выше среднего

Если смотреть не по отдельным профессиям, а по отраслям, самые высокие медианные зарплаты — в «Стратегии, инвестициях, консалтинге» (130,3 тыс. рублей), «Сельском хозяйстве» (123,6 тыс.) и «Добыче сырья» (116,7 тыс.).

Любопытно, что сельское хозяйство уверенно держится в лидерах — это говорит о растущей ценности прикладных и технически сложных задач в отрасли. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Зарплатный ландшафт в 2026 году заметно изменился: на первые места выходят профессии, где сочетаются высокая квалификация, дефицит кадров и ощутимая практическая польза.

При этом общий тренд очевиден: средняя зарплата в стране стабильно растёт — за десять лет она увеличилась более чем на 72 тысячи рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как накопить подушку безопасности в 2026 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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