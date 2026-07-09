Аналитики составили рейтинг самых доходных профессий в России в 2026 году

Рынок труда в 2026 году продолжает удивлять: привычные представления о самых доходных профессиях заметно меняются. Аналитики подвели итоги первого полугодия и назвали специальности, за которые работодатели готовы платить особенно щедро.
Лидеры зарплатного рейтинга
На первых строчках — совсем не те профессии, о которых чаще всего говорят в контексте «работы будущего». Сварщики, дата‑сайентисты и агенты по недвижимости уверенно обошли многих конкурентов: им предлагают в среднем 246,9 тыс., 212,2 тыс. и 205,3 тыс. рублей соответственно.
Кто ещё в топе
- DevOps‑инженеры — 200,2 тыс. рублей.
- Геологи — 194,5 тыс. рублей.
- Инженеры строительного контроля — 188,1 тыс. рублей.
- Главные инженеры проекта — 181,2 тыс. рублей.
- Курьеры — 175,7 тыс. рублей (неожиданный, но показательный факт).
В каких сферах платят выше среднего
Если смотреть не по отдельным профессиям, а по отраслям, самые высокие медианные зарплаты — в «Стратегии, инвестициях, консалтинге» (130,3 тыс. рублей), «Сельском хозяйстве» (123,6 тыс.) и «Добыче сырья» (116,7 тыс.).
Любопытно, что сельское хозяйство уверенно держится в лидерах — это говорит о растущей ценности прикладных и технически сложных задач в отрасли. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
Зарплатный ландшафт в 2026 году заметно изменился: на первые места выходят профессии, где сочетаются высокая квалификация, дефицит кадров и ощутимая практическая польза.
При этом общий тренд очевиден: средняя зарплата в стране стабильно растёт — за десять лет она увеличилась более чем на 72 тысячи рублей.
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