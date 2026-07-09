Первоначальный взнос на вторичку в Петербурге требует 20 зарплат

Почему первый взнос так высок

Купить квартиру без ипотеки сегодня почти нереально, а собрать первый взнос — отдельная задача. В Петербурге ситуация особенно непростая: по подсчётам аналитиков, на первоначальный платёж за «однушку» на вторичке уйдет сумма, равная 20 среднемесячным зарплатам.

Где копить сложнее и проще

Петербург удерживает второе место по сложности накопления — уступает только Сочи, где на взнос нужно 29 зарплат.

Для сравнения: в Москве хватит 19 зарплат, в Казани — 18, в Нижнем Новгороде и Калининграде — по 16.

В среднем по стране показатель снизился до 13 зарплат (в 2022 году было 16). Проще всего ситуация в Новокузнецке, Липецке и Кемерове — там достаточно 9–10 зарплат. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Как менялись сроки накопления

В Сочи срок сократился на 13 зарплат — самое заметное снижение.

Калининград, Казань, Владивосток и Краснодар улучшили показатели на 5–6 зарплат.

В Петербурге динамика тоже есть, но высокие цены не дают городу заметно опуститься в рейтинге.

По некоторым данным, петербуржцу придётся копить на взнос (20 % от стоимости) примерно 6,8 года. При этом за пять лет средний срок накопления по России вырос в 2,7 раза — с 2,3 лет в 2019 году.

Практический совет

Не рассчитывайте только на накопления: изучите льготные ипотечные программы и региональные субсидии — они могут заметно снизить нагрузку. Следите за динамикой цен и доходов: если жильё дорожает быстрее зарплат, срок сбора взноса будет расти.

Полезно вести учёт расходов и выделять фиксированную долю дохода на целевой счёт — так деньги не «растворятся» в бытовых тратах.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербург лишился половины банкоматов.