Петербургского выпускника удалили с ЕГЭ после сигнала нейросети

Выпускник принес на экзамен шпаргалку.

В Петербурге на досрочном ЕГЭ нейросеть поймала выпускника во время списывания. После сигнала систему быстро проверили модераторы, и школьника удалили с экзамена.

В 2026 году Рособрнадзор уже заранее делал ставку на ИИ и «умные глушилки», чтобы ловить подсказки, микронаушники и другие способы списывания.

Как это сработало

Система анализировала поведение участников экзамена в режиме видеонаблюдения. Когда нейросеть заметила подозрительное действие, метка ушла модераторам, а те уже передали сигнал сотрудникам пункта проведения экзамена.

То есть ИИ сам не «выносил приговор». Он скорее сработал как очень внимательный помощник, который заметил нарушение раньше человека, сообщает 78.ru.

Что известно об экзамене

Досрочный период ЕГЭ в этом году шёл с 20 марта по 20 апреля. В нём участвовали 2236 человек, а экзамены проводились в 113 пунктах в 69 регионах страны.

По данным Рособрнадзора, это был первый случай в 2026 году, когда именно нейросеть помогла удалить участника за нарушение. Для надзора за экзаменами задействовали более 2 тысяч сотрудников.

Что это значит дальше

Судя по сообщениям Рособрнадзора, в 2026 году технологический контроль на ЕГЭ будут только усиливать. Значит, похожие случаи могут повторяться и дальше.

Для школьников вывод тоже понятный: надеяться на шпаргалку всё рискованнее. Система всё лучше замечает то, что раньше можно было скрыть.