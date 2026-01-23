Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников?

Елена Бочерова, исполнительный директор организации «Киберпротект», отмечает: количество преступлений в интернете неуклонно растет. По её словам, современные мошенники пользуются большим арсеналом способов для атак на различных пользователей. Она обращает особое внимание на то, что дети оказываются одной из самых беззащитных категорий в цифровом пространстве.

Главным инфоповодом стало появление рекомендаций по защите несовершеннолетних в интернете, которыми Бочерова поделилась в беседе с журналистами. Она считает, что отсутствие контроля за использованием цифровых устройств и онлайн-сервисов детьми может привести к серьезным последствиям — как для психики, так и для здоровья. В дополнение к этому, настораживает и уровень информации, к которой у ребёнка появляется открытый доступ.

«В интернете дети могут подвергнуться нападкам, травле, стать жертвами мошенников или столкнуться с опасной информацией. К такой уязвимости приводит и излишнее доверие — дети из-за нехватки жизненного опыта часто сами раскрывают лишние сведения о себе, что усиливает риск», — пояснила Бочерова.

Она рекомендует родителям использовать специальные инструменты для контроля над действиями детей в сети и блокировки нежелательных ресурсов. Аналогичные функции для фильтрации контента предлагают и операторы связи. Однако, по словам эксперта, ни одна система не может полностью защитить: рано или поздно ребёнок сталкивается с рисками в интернете.

Бочерова отмечает, что важно не только применять технические средства, но и обучать подрастающее поколение основам безопасного поведения в сети, понимать угрозы и уметь ограничивать количество личной информации, сохраняемой онлайн. Эксперт поясняет, что так называемый «цифровой след» формируют сведения, которые остаются о человеке после посещения сайтов, регистрации на сервисах и публикации данных — этот след можно существенно уменьшить, удаляя лишние аккаунты и пользуясь своим правом требовать удаление информации.

Специалист рекомендует удалять из профилей на платформах личные данные, такие как адреса, номера телефонов или изображения документов, а также закрывать свои страницы для общего доступа. Она советует пользоваться только защищёнными интернет-ресурсами (с использованием HTTPS), регулярно очищать cookie-файлы, отдавать предпочтение программам российской разработки и избегать бесплатных общественных точек доступа.

