Городовой / Город / Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как слово «заяц» обернулось для петербуржца миллионами и скамьёй подсудимых Город
Петербуржцам объявили жёлтый уровень тревоги: синоптики предрекают стужу до минус двадцати Город
Сердце на грани: почему лютый мороз может застать врасплох даже здоровых Город
Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам? Город
Будущие мамы Ленобласти получат шанс узнать тайны ДНК малыша — и всё это за счёт государства Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников?

Опубликовано: 23 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников?
Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников?
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Елена Бочерова, исполнительный директор организации «Киберпротект», отмечает: количество преступлений в интернете неуклонно растет. По её словам, современные мошенники пользуются большим арсеналом способов для атак на различных пользователей. Она обращает особое внимание на то, что дети оказываются одной из самых беззащитных категорий в цифровом пространстве.

Главным инфоповодом стало появление рекомендаций по защите несовершеннолетних в интернете, которыми Бочерова поделилась в беседе с журналистами. Она считает, что отсутствие контроля за использованием цифровых устройств и онлайн-сервисов детьми может привести к серьезным последствиям — как для психики, так и для здоровья. В дополнение к этому, настораживает и уровень информации, к которой у ребёнка появляется открытый доступ.

«В интернете дети могут подвергнуться нападкам, травле, стать жертвами мошенников или столкнуться с опасной информацией. К такой уязвимости приводит и излишнее доверие — дети из-за нехватки жизненного опыта часто сами раскрывают лишние сведения о себе, что усиливает риск», — пояснила Бочерова.

Она рекомендует родителям использовать специальные инструменты для контроля над действиями детей в сети и блокировки нежелательных ресурсов. Аналогичные функции для фильтрации контента предлагают и операторы связи. Однако, по словам эксперта, ни одна система не может полностью защитить: рано или поздно ребёнок сталкивается с рисками в интернете.

Бочерова отмечает, что важно не только применять технические средства, но и обучать подрастающее поколение основам безопасного поведения в сети, понимать угрозы и уметь ограничивать количество личной информации, сохраняемой онлайн. Эксперт поясняет, что так называемый «цифровой след» формируют сведения, которые остаются о человеке после посещения сайтов, регистрации на сервисах и публикации данных — этот след можно существенно уменьшить, удаляя лишние аккаунты и пользуясь своим правом требовать удаление информации.

Специалист рекомендует удалять из профилей на платформах личные данные, такие как адреса, номера телефонов или изображения документов, а также закрывать свои страницы для общего доступа. Она советует пользоваться только защищёнными интернет-ресурсами (с использованием HTTPS), регулярно очищать cookie-файлы, отдавать предпочтение программам российской разработки и избегать бесплатных общественных точек доступа.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью