Родители смогут узнать банковские тайны своих детей: что изменится с июля?

Опубликовано: 23 января 2026 02:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

С 1 июля родители получат право запрашивать информацию по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей в банках. Это стало возможным благодаря новому федеральному закону, который вступает в силу в этот день. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил об этом в одной из социальных сетей.

Положения закона касаются как родителей, так и опекунов, отвечающих за интересы детей до достижения ими совершеннолетия. Ожидается, что новые правила позволят взрослым более внимательно следить за движением средств на счетах детей. Возможность контроля призвана защитить несовершеннолетних от риска стать жертвами мошенников или попасть под влияние лиц, предлагающих участвовать в противозаконных схемах.

Вячеслав Володин отметил:

«Рассмотрение этой инициативы шло и обсуждалось ранее, окончательное решение было принято в прошлом году».

По словам спикера, изменения внесены с учётом практики и новых вызовов, с которыми сталкиваются семьи.

Автор:
Юлия Аликова
