Отшиваем мошенника правильно: забудет ваш номер и будет рыдать в трубку на прощание

Есть вариант, что вас внесут в черный список и больше не будут тревожить. Но это не точно.

Знакомый сценарий: звонок с незнакомого номера, вежливый голос представляется «специалистом службы безопасности» и сообщает, что ваша карта якобы скомпрометирована. Знакомо? Всей стране!

Это не просто раздражает — это игра на ваших нервах. Мы разобрали, как сделать так, чтобы ваш номер стал для них «непригодным для эксплуатации».

Тактика 1: Не кормите тролля (и бота)

Большинство первых звонков — автоматическая проверка: «живой» ли номер? Главное правило — не вступать в диалог. Молчание или мгновенное сброс звонка часто приводит к тому, что система помечает номер как неактивный.

Если сняли трубку — не говорите первым. Настоящий человек (из банка, курьер) сразу представится. Мошенник начнёт читать скрипт. Услышали заученный текст — вешайте.

Тактика 2: Голосовой шлагбаум

Включите встроенного робота-секретаря (Алиса, «Олег» от Тинькофф). Для мошенников, чьё время — деньги, это непреодолимая преграда. Они не станут тратить секунды на запись голосового сообщения для автоответчика. Результат — звонков станет в разы меньше.

Тактика 3: Креативный ответный удар (если время есть)

Если хотите не просто отбиться, а и поиздеваться, есть продвинутые методы. НО! Так вы можете раззадорить аферистов.

Метод «Сломанной пластинки». На любую реплику звонящего монотонно повторяйте: «Я вне зоны действия банкомата. Уточните ваш отдел и ФИО для официального запроса». Скрипт рассчитан на диалог, а не на зацикленную фразу.

Метод «Нецелевой аудитории». Скажите, что вам 16 лет и карты нет. Или что вы в длительной экспедиции без связи. Или на чистом английском/немецком спросите: «Who is speaking?». Вы не подходите под портрет жертвы — вас вычеркнут.

Метод «Контр-операции» (для терпеливых). Сделайте вид, что поверили, и начинайте «искать карту» или «ехать к банкомату» максимально долго. В кульминационный момент спокойно произнесите: «Я вас раскрыл. Ваше время истекло». Потратив впустую 15-20 минут, они сами внесут вас в чёрный список.

Технический фронт: ставим цифровой заслон

Без этого никуда:

Встроенные фильтры в Android (Call Screening) и iOS («Тихие и неизвестные абоненты») отсекают часть мусора. Услуга от оператора («Антиспам» у МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Блокирует номера из общих баз мошенников. Приложения-определители (типа «Кто звонит?»). Показывают, кто звонит, ещё до ответа. Но берите проверенные, чтобы не отдать данные самим мошенникам.

Итог: Лучшая защита — многослойная. Включите фильтр у оператора, не разговаривайте с незнакомцами, а для полного спокойствия делегируйте первый контакт роботу. Пусть их скрипты горят.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.