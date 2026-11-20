Не кустарник, а лиловое облако: цветет с июля по октябрь — розы и пионы в пролете

Лагерстремия, или индийская сирень – красивый кустарник, который цветет с июля и вплоть до октября.

Его пышные метелки выглядят точь-в-точь как гроздья сирени. Цветки окрашены в фиолетовые, пурпурные, розовые или белые оттенки. В южных регионах лагерстремия может вырасти до 8 м, а обрезка позволяет ограничивать ее высоту.

Индийская сирень – отличный вариант для создания живой изгороди. Кусты необходимо высаживать на расстоянии 1 м друг от друга. Спустя короткое время у вас появится шикарная цветущая стена.

Важно выращивать лагерстремию на хорошо освещаемом солнцем участке. Почва должна быть рыхлой, легкой, с хорошим дренажем, нейтральной или слабокислой. Это растение не любит сквозняки и морозные ветра. Индийская сирень теплолюбива, но есть сорта, которые переносят похолодания до -30 °C.

Выращивать лагерстремию можно и в холодных регионах. Делать это придется в контейнере: при наступлении зимы просто перенесите его в светлое помещение с температурой от +5 до +10 °C. В остальных регионах достаточно укрывать ее на зиму.

Индийская сирень не выносит перелива, поэтому молодые растения поливайте по мере подсыхания грунта, а взрослые – во время засухи.