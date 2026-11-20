2 ложки уксуса в дрожжевое тесто - и пышные воздушные булочки на столе: бабушкин секрет

Аромат пышных булочек – мягких внутри и румяных снаружи – быстро привлечет на кухню всю семью.

Достаточно добавить в состав один секретный ингредиент, чтобы выпечка стала особенно воздушной.

Ингредиенты

Вам потребуется:

мука – 600 г;

молоко – 400 мл;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 70 г;

сухие дрожжи – 8 г;

уксус 9% – 2 ч. л.;

сахар – 4 ст. л. без горки;

соль – 1 ч. л.;

мак - по вкусу.

Именно уксус – тот самый ингредиент, который сделает ваши пышки воздушными.

Способ приготовления

Просейте муку. Молоко нагрейте до 70 °C, добавьте сахар и соль, чуть остудите, добавьте яйцо и все хорошо перемешайте. Соль и сахар должны раствориться в жидкой массе. После остывания молока до 40 °C добавьте дрожжи и все хорошо перемешайте.

В емкости с мукой сделайте ямку и влейте в нее молоко. Замесите тесто – оно должно прилипать к рукам. Если тесто получилось жидким, допустимо добавить еще 2 ст. л. муки.

Положите тесто на рабочую поверхность и начинайте его замешивать. Добавьте 30 г сливочного масла и вмешайте его в тесто. Когда она станет податливым и не таким липким, добавьте уксус и продолжайте замешивать тесто до полного исчезновения липкости.

Смажьте блюдо растительным маслом, положите в него «колобок», накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.

Обомните тесто и разместите его на столе в виде крупного пласта. Смажьте его сливочным маслом и сложите к центру противоположные концы. Разделите пласт на прямоугольники, скрутите их в разные стороны и соедините – так у вас получится округлая булочка.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите булочки. Смажьте их смесью молока и желтка, добавьте мак. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке полчаса.