Герань украшает подоконник яркими шапками соцветий, но иногда годами стоит без бутонов даже при хорошем уходе.

Вернуть растению желание цвести помогает простой прием с булавкой. Он создает легкий стресс, и пеларгония переключается на размножение, выпуская цветоносы. Метод не требует затрат и работает круглый год.

Возьмите чистую иглу или английскую булавку и продезинфицируйте спиртом либо перекисью. Перед процедурой не поливайте герань два дня — ранки быстрее затянутся, и риск загнивания снизится.

Проколите ствол насквозь, чтобы кончик вышел с другой стороны. На каждом стволе достаточно 2–3 проколов, а на весь куст — не больше десяти. Булавку можно оставить в одном из стволов до появления бутонов, а затем убрать. Растение не засохнет и не завянет.

Первые цветоносы обычно появляются через 7–10 дней. Метод срабатывает даже на черенках, которые только укоренились. Автор блога «Ваш Цветок» отмечает: «Моя пеларгония не цвела два года, хотя выглядела здоровой. После нескольких проколов через неделю появились первые бутоны».

Полезный совет от автора

Конечно, метод с булавкой нельзя назвать "волшебной таблеткой". Обязателен полноценный уход за геранью - подкормки и своевременный полив. Однако в качестве решения экстренной ситуации булавка будет отличным вариантом.