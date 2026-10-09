Один выходной — не помеха: почему на ноябрьские праздники россияне выбирают Петербург

Спрос на поездки в Северную столицу в ноябре вырос больше чем в два раза.

Ноябрьские праздники в этом году выходят странными. День народного единства (4 ноября) выпадает на среду. Кажется, ну какой тут отдых? Всего один день посреди недели.

Но россиян это не остановило. Многие решили не сидеть дома, а устроить себе полноценный мини-отпуск. И главными магнитом для поездок в этот раз стал Санкт-Петербург.

Петербург — хит сезона: зачем сюда едут поздней осенью

Спрос на поездки в Северную столицу на эти даты вырос больше чем в два раза. Петербург забирает почти пятую часть всех бронирований по стране, сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито Путешествия».

Да, ноябрьский Петербург — это ветрено, сыро и темно. Но в этом и есть свой кайф. Туристы едут сюда за атмосферной осенью.

Что делать в Петербурге в ноябре:

Сходить в музеи без диких очередей. В Эрмитаже и Русском музее сейчас свободнее, чем летом.

В Эрмитаже и Русском музее сейчас свободнее, чем летом. Погреться в уютных кафе. Главный маршрут — горячий кофе и знаменитые ленинградские пышки на Конюшенной.

Главный маршрут — горячий кофе и знаменитые ленинградские пышки на Конюшенной. Попасть на Шоу света. В первые дни ноября в центре города (часто на Дворцовой площади) традиционно устраивают яркие световые проекции.

В первые дни ноября в центре города (часто на Дворцовой площади) традиционно устраивают яркие световые проекции. Сходить в театр. Ноябрь — разгар театрального сезона.

В среднем поездка в Петербург обходится в 54 тысячи рублей, а останавливаются гости обычно на 4–5 дней. Жилье бронируют за пару месяцев, так что хорошие квартиры в центре уже разлетаются.

Лайфхак: как превратить один день отдыха в 5 дней отпуска

Один день отдыха в среду можно легко превратить в полноценные каникулы. Схема простая:

Вторник, 3 ноября — рабочий день, но его по закону сокращают на один час. Среда, 4 ноября — официальный выходной. Берем отпуск на четверг и пятницу (5 и 6 ноября). Суббота и воскресенье — обычные выходные.

Итог: вы тратите всего два дня из своего оплачиваемого отпуска, а отдыхаете целых пять дней подряд — со среды по воскресенье!

Куда еще едут россияне, если не в Петербург?

Если не в Северную столицу, то едут за теплом или на природу.

В России: в топе остаются Сочи и Кавказские Минеральные Воды. Многие также снимают загородные дома и коттеджи в Карелии и Подмосковье.

в топе остаются Сочи и Кавказские Минеральные Воды. Многие также снимают загородные дома и коттеджи в Карелии и Подмосковье. За границу: здесь в топе Египет — туда летит каждый третий зарубежный турист. За ним идут Турция и Таиланд, который в этом году сильно обогнал Эмираты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге стартуют «Петербургские дожди».