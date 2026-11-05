Не сорт, а кудесник какой-то: урожайность бьет рекорды, а плоды лежат до февраля – обязателен к покупке

Этот сорт рекомендуют эксперты

Эксперты в области овощеводства рекомендуют выращивать несколько сортов томатов одновременно, что позволяет разделять продукцию: от употребления в свежем виде до создания заготовок и обеспечения длительного хранения.

Существуют специализированные гибриды, обладающие высокими показателями лежкости. В частности, сорт «Зазимок F1» демонстрирует отличную сохранность товарного вида вплоть до февраля.

Этот детерминантный гибрид достигает 1,2 м в высоту. Для высокой урожайности рекомендуется формирование куста в два стебля с обязательной фиксацией к опоре и регулярным пасынкованием.

Гибрид характеризуется неприхотливостью и высокой резистентностью к основным патогенам. При соблюдении агротехнических норм продуктивность с одного растения превышает 10 кг.

Плоды имеют округлую форму, средняя масса составляет до 200 г.

При достижении биологической спелости плоды приобретают насыщенный красный цвет; однако для обеспечения длительного хранения их рекомендуется собирать в стадии технической зрелости.

Плоды обладают гладкой, плотной кожицей, устойчивой к растрескиванию. Мякоть отличается мясистой структурой, плотностью и высокими вкусовыми характеристиками.

Томаты характеризуются отличной транспортабельностью и сохраняют потребительские свойства до февраля. Продукт является универсальным: пригоден для употребления в свежем виде, а также для промышленной переработки и консервирования.

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