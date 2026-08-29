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Сыплю в горшок такой пепел – и спатифиллум выдаёт белые «паруса» целыми букетами: все дело в составе подкормки

Опубликовано: 29 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Сыплю в горшок такой пепел – и спатифиллум выдаёт белые «паруса» целыми букетами: все дело в составе подкормки
Сыплю в горшок такой пепел – и спатифиллум выдаёт белые «паруса» целыми букетами: все дело в составе подкормки
Городовой ру
Как добиться пышного цветения спатифиллума

Спатифиллум – это тропическое растение, которое очень требовательно к условиям выращивания в домашних условиях. Для достижения цветения ему необходима адекватная система подкормки.

Самые важные элементы

Для поддержания продолжительного и обильного цветения растению особенно важны фосфор и калий. Эти элементы присутствуют во многих удобрениях, однако рекомендуется обратить внимание на специфический вид золы, а именно на пепел, полученный от сжигания ботвы картофеля.

Преимущества картофельной золы

Этот тип золы обладает уникальными характеристиками. Он содержит более 20% калия, 8% фосфора и 32% кальция. Это делает её более питательной по сравнению с древесной золой, пишет автор канала «Школа цветоводства. Наш дом всегда в цветах».

Инструкция по применению

Применять эту золу необходимо в сухом виде. Нужно добавить две столовые ложки золы в горшок со спатифиллумом, после чего полить растения.

Изменения во внешнем облике растения проявятся уже в ближайшие недели. Даже самый скромный спатифиллум преобразится в великолепное растение с белоснежными парусами соцветий.

Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней в огороде.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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