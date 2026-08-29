Сыплю в горшок такой пепел – и спатифиллум выдаёт белые «паруса» целыми букетами: все дело в составе подкормки

Спатифиллум – это тропическое растение, которое очень требовательно к условиям выращивания в домашних условиях. Для достижения цветения ему необходима адекватная система подкормки.
Самые важные элементы
Для поддержания продолжительного и обильного цветения растению особенно важны фосфор и калий. Эти элементы присутствуют во многих удобрениях, однако рекомендуется обратить внимание на специфический вид золы, а именно на пепел, полученный от сжигания ботвы картофеля.
Преимущества картофельной золы
Этот тип золы обладает уникальными характеристиками. Он содержит более 20% калия, 8% фосфора и 32% кальция. Это делает её более питательной по сравнению с древесной золой, пишет автор канала «Школа цветоводства. Наш дом всегда в цветах».
Инструкция по применению
Применять эту золу необходимо в сухом виде. Нужно добавить две столовые ложки золы в горшок со спатифиллумом, после чего полить растения.
Изменения во внешнем облике растения проявятся уже в ближайшие недели. Даже самый скромный спатифиллум преобразится в великолепное растение с белоснежными парусами соцветий.
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