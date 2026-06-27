Москва против Петербурга: какие фильмы отражают дух двух столиц

Москва и Петербург — это два разных полюса, и кинематограф хорошо это отражает.

Москва — это город действия, а Петербург — город рефлексии. Если в питерскую архитектуру впихнуть московский хаос, всё развалится.

Как отмечает кинокритик, сценарис и режиссёр Александр Шпагин, Северная столица держится на строгости и печали. он рассказал "Городовому", какие фильмы погрузят вас в атмосферу Петербурга.

Географическая рокировка: «Марафон» и «Блондинка»

Интересный факт: два культовых советских фильма изначально должны были сниматься «не там».

Режиссер Георгий Данелия сначала хотел снимать «Осенний марафон» в Москве. Но когда возникла идея с разводными мостами, пазл сложился.

Главный герой постоянно опаздывает, потому что мосты развели — это чисто питерская ловушка, подчеркивает Александр Шпагин. Город подчеркнул безысходность героя.

С фильмом «Блондинка за углом» вышло наоборот. Снимал «Ленфильм», но режиссер Владимир Бортко сразу понял: этот карнавал потребления и дефицита не лезет в рамки Ленинграда.

Фильм про энергичную продавщицу и «развеселую жизнь» уехал в Москву. Там эта ярмарка тщеславия смотрелась как родная.

Дух «Ленфильма»: черно-белая правда

Студия «Ленфильм» всегда стояла особняком. Пока в Москве штамповали блокбастеры и широкие комедии, ленинградцы гнули свою линию. Их стиль — это документальность, лиризм и какая-то особая «черно-белость» души.

Там любили «маленького человека». Интеллигента, который страдает в своей коммуналке с высокими потолками. Питерское кино — это не про успех, это про поиск смысла жизни в сумерках.

Гангстерский Петербург 90-х

В конце 90-х разрыв между городами стал пугающим. Москва резко рванула вперед: ночное освещение, супермаркеты, раздвижные двери. Город засиял.

Питер в это время застрял в темноте. Вспомните первые сезоны «Улиц разбитых фонарей» или фильм «Брат». Это был город, где реально страшно ходить по вечерам.

"«Улицы разбитых фонарей» очень отражали дух Питера, который тогда очень резко отличался от Москвы, именно в конце девяностых", - отмечает кинокритик.

«Питер FM» и пришествие гламура

Все изменилось в начале 2000-х. Вышел фильм «Питер FM», и для многих старых петербуржцев это был шок. В кадр пришел глянец. Город вдруг стал «солнечным», «милым» и «тусовочным».

"Этот фильм отражает новую эпоху Питера. Именно он и открыл, собственно говоря, нам гламурный жанр. Поэтому, когда я увидел фильм, я сразу понял, что это пришли враги. Всем очень понравилос. И критикам понравилась картина, и зрителям. А меня просто от неё трясло: я сразу понял, сейчас таких начнут печь как блины. Ровно так оно и было", - говорит режиссер.

Если Москва — это «Я шагаю по Москве» (солнце, дружба, вера в будущее), то у Питера есть свой ответ. Фильм «День солнца и дождя» (1967).

Двое героев тоже идут по городу весь день. Но вместо радостного финала — ощущение, что эпоха надежд закончилась. Не будет никакого «солнца коммунизма».

Будет только дождь, холодная Нева и осознание, что взрослая жизнь — штука сложная и не всегда веселая. Это и есть истинный дух города на Неве, считает кинокритик.

Итог прост: Москва учит нас выживать и побеждать, а Петербург учит нас думать и красиво грустить. И в кино эти роли лучше не путать.

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