Книжная дуэль столиц: пока Москва ставит рекорды с «Графом Монте-Кристо», Петербург ищет Мастера

Привычки жителей столиц в чтении немного различаются.

Аналитики сервиса «КИОН Строки» изучили книжные привычки москвичей и петербуржцев. Оказалось, что вкусы у жителей двух столиц хоть и похожи, но главные фавориты — разные, сообщает РИА Новости.

Москва выбирает месть, а Петербург — мистику

Главный хит в Москве — бессмертный «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Видимо, столичный ритм жизни располагает к историям о справедливости и больших деньгах.

В Санкт-Петербурге всё иначе. Там на первом месте — «Мастер и Маргарита». Мистическая атмосфера Булгакова идеально ложится на питерские туманы и старые дворы-колодцы.

Кто больше всех читает?

Забудьте про стереотип о «читающей молодежи». На самом деле основные пользователи книжных сервисов — это люди среднего и старшего возраста.

В обоих городах «костяк» аудитории — женщины от 45 до 64 лет. Они читают гораздо больше и активнее мужчин. Мужчины в лидерах тоже есть, но в основном в категории 45–54 года.

Не только классика: что еще в тренде

Несмотря на любовь к Дюма и Булгакову, списки популярных книг в Москве и Питере почти одинаковые. Помимо классики, люди активно качают:

Фэнтези: мировые хиты Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и «Железное пламя».

мировые хиты Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и «Железное пламя». Современную прозу: например, роман «Тоннель» Яны Вагнер.

например, роман «Тоннель» Яны Вагнер. Тяжелую классику: «Братья Карамазовы» и «Анна Каренина» всё еще в топе.

Любопытный факт: аудио vs текст

Хотя исследование «Строк» делает упор на чтение, общая статистика по России показывает: аудиокниги догоняют текст. Жители мегаполисов всё чаще «слушают» книги в пробках или во время прогулок.

Москва здесь впереди — на нее приходится почти 20% всего времени, проведенного пользователями в приложении. Петербург отстает более чем в два раза — его доля всего 8%.

Почему так?

Популярность «Графа Монте-Кристо» и «Мастера и Маргариты» объясняется просто. Это не только великая литература, но и отличный «эскапизм» — возможность сбежать от реальности в другой мир.

Интересно, что всплеск интереса к Булгакову в этом году связан еще и с недавней экранизацией. Кино всегда подталкивает людей перечитать первоисточник, чтобы сравнить свои впечатления с видением режиссера.

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