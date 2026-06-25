Петербургский вайб: почему молодежь Северной столицы бежит с «удаленки», но не хочет на заводы

19% опрошенных петербуржцев мечтают вообще никогда не работать.

Помните, как пару лет назад все мечтали работать с дивана? Казалось, офисы вымрут. Но свежие цифры от Страхового Дома ВСК говорят об обратном.

Молодежь до 35 лет начала массово возвращаться в реальный мир. И в Петербурге этот тренд обретает свои, особые черты.

Удаленка больше не в моде

Раньше почти половина молодых (40%) считала работу из дома главным бонусом. Сейчас таких осталось всего 25%, пишет Газета.ru. Оказывается, сидеть в четырех стенах скучно и бесперспективно.

Интересный факт: чем больше человек зарабатывает, тем меньше он хочет работать из спальни. В Петербурге это заметно особенно сильно.

Успешные спецы хотят «выходить в свет», общаться в коворкингах и заводить связи. Кстати, девушки все еще ценят домашний уют больше парней — 32% против 18%.

Хочется к умным и сильным

Почему молодежь рвется в офисы? Ответ простой: за опытом. Работая из дома, сложно чему-то научиться у профи.

22% опрошенных мечтают попасть в большие корпорации именно ради крутых наставников.

Вырос интерес к «настоящим» делам. Люди хотят лечить, спасать или создавать креатив, а не просто кликать по ссылкам.

Петербург — город творцов, а не станков

А вот тут у нас проблема. По всей стране технические специальности выбирают лишь 5% молодежи. В Петербурге цифра такая же — всего каждый двадцатый готов идти на промышленное предприятие.

Для сравнения: в Перми на заводы рвется 25% молодых. У нас же имидж «культурной столицы» побеждает суровую реальность.

Петербургская молодежь видит себя дизайнерами, айтишниками или врачами, но никак не за станком, даже если там хорошо платят. Городу явно не хватает моды на инженеров.

Мечта — работать по 6 часов

Никто не хочет пахать «от забора до обеда». Треть молодых россиян мечтает сократить рабочий день до 6–7 часов. В Петербурге ситуация уникальная.

Наш город оказался одним из самых «ленивых» (в хорошем смысле слова). 19% местных жителей честно признаются: их идеальный вариант — вообще никогда не работать.

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