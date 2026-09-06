Зубная паста поможет заточить нож до бритвенной остроты: быстрый домашний способ без затрат

Зубная паста и керамическая посуда — доступный способ быстро заточить кухонные ножи без специальных инструментов.

Когда кухонный нож перестаёт резать, а покупка точилки кажется лишней тратой, на помощь приходит зубная паста. В её составе есть мельчайшие абразивы, которые при трении о металл снимают микрочастицы и возвращают лезвию остроту. Это доступный способ, работающий по тому же принципу, что и профессиональная заточка, но без лишних затрат, пишет pogovorim.by.

Как это работает

Зубная паста содержит полирующие компоненты, которые при контакте с поверхностью ножа выравнивают режущую кромку. Процесс напоминает деликатную шлифовку: паста постепенно удаляет тонкий слой металла, восстанавливая геометрию лезвия. Сначала нож обязательно помойте, высушите и покройте пастой с обеих сторон.

Пошаговая заточка

Вместо точильного камня возьмите керамическое дно перевёрнутой тарелки или чашки. Чтобы усилить эффект, на керамику нанесите смесь крупной соли и уксуса — это создаст дополнительное трение и ускорит процесс. Нож расположите под углом примерно 20 градусов и проведите по керамике сверху вниз, совершая 15–20 движений каждой стороной.

Важно сохранять угол и не давить слишком сильно — иначе можно повредить лезвие.

Проверка и завершение

После хорошо вымойте нож тёплой водой с мылом. Это удалит пасту, соль и металлическую пыль. Остроту проверьте на листе бумаги или помидоре: острое лезвие режет легко и ровно, не заминая края. Этот метод хорош для профилактической правки при среднем затуплении. При серьёзных дефектах — зазубринах или сколах — лучше обратиться к мастеру.

Личный опыт автора

Автор Городовой Евгения Сухова испытала этот метод на практике, когда кухонные ножи перестали справляться даже с мягкими помидорами. Зубная паста и керамическая тарелка оказались под рукой, а сам процесс занял не больше пяти минут. Результат превзошёл ожидания: лезвие заметно заострилось.

Вывод

Зубная паста и керамическая посуда — доступный способ быстро заточить кухонные ножи без специальных инструментов. Метод простой, дёшевый и подходит для регулярной профилактики.

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