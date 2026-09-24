В Ленобласти медведи всё чаще выходят к людям: что происходит и как не стать жертвой

Жители Ленинградской области всё чаще встречают медведей прямо у своих домов.

Лесные гиганты выходят в посёлки, забредают на дачи и пугают грибников. Статистика встреч с косолапыми растёт, а спасателям всё чаще приходится выезжать на вызовы.

Что выманивает зверей из леса и как себя вести при встрече с ними?

Цифры растут: почему медведи ищут встреч?

За неполный 2026 год в регионе зафиксировали уже 32 случая выхода медведей к людям. Для сравнения: за весь 2024 год таких встреч было 22, а за 2025 год — 35, рассказали "ДП" в комитете по животному миру региона.

Главная причина — еда. Осенью у медведей начинается так называемая «зажировка». Им нужно накопить жир перед длинной зимней спячкой. В это время молодые особи ищут новые территории.

Но больше всего хищников привлекает человеческий мусор. Открытые контейнеры, очистки на дачных участках и свалки на опушках превращаются для медведей в бесплатная «столовую». Привыкая к легкой добыче, зверь перестает бояться запаха человека.

Реальный случай: убегали от зверя и заблудились

Встреча с медведем — это всегда огромный стресс. Недавно в районе станции Мюллюпельто двое людей пошли в лес за грибами. Наткнувшись на медведя, они поддались панике и побежали вглубь чащи, сообщает 78.ru со ссылкой на аварийно-спасательную службу.

В итоге грибники потеряли дорогу. К счастью, спасатели быстро нашли их по отклику. Но вокруг места происшествия специалисты заметили свежие медвежьи тропы. Люди легко могли пострадать.

Как власти отвлекают «косолапых»?

В областном комитете по животному миру заявляют: ситуация под контролем.

Кроме того, власти регулируют численность зверей. Всего в лесах Ленобласти живёт около 3 тысяч медведей. На сезон охоты 2026–2027 годов лимит на добычу увеличили до 729 особей (в прошлом году он составлял 703).

Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, на дальних опушках для медведей специально сеют овёс. Звери обожают молочные зерна.

За один час спокойной «трапезы» медведь может съесть до 6 килограммов овса. Он ест его часами — сидя, лежа на спине и перекатываясь с боку на бок.

Главные правила безопасности: что делать вам?

Губернатор области и спасатели просят жителей соблюдать элементарную осторожность.

Не оставляйте еду. Не выбрасывайте пищевые отходы за забор дачи и не бросайте мусор в лесу. Прикормленный медведь обязательно вернётся. Шумите в лесу. Перекликивайтесь с друзьями, пойте, шуршите пакетами. Медведь обладает чутким слухом и уйдёт сам, если услышит вас заранее. Не бегите! Это самая частая и опасная ошибка. Медведь бегает со скоростью до 50 км/ч. Бегство только включит у него инстинкт хищника. Кажитесь больше. Не поворачивайтесь к зверю спиной. Медленно отступайте назад. Поднимите рюкзак или куртку над головой и говорите низким, уверенным голосом.

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