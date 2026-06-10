Уничтожение проволочника по методу агрономов СССР: никакая химия не понадобится — результат превзойдет ожидания

Одним из вредителей, представляющих угрозу для урожая корнеплодов, является проволочник. Этот вредитель представляет собой личинку жука-щелкуна, которая обитает в почве и питается клубнями картофеля, а также корнеплодами моркови и свеклы. В результате жизнедеятельности проволочника происходит повреждение корнеплодов путем выгрызания ходов, что приводит к значительному снижению качества и количества урожая.
Обнаружить проволочника можно в весенний период при проведении перекопки почвы. Внешний вид личинки отличается оранжевым цветом и удлиненной формой, напоминающей проволоку.
Особенности вредителя
Для эффективной борьбы с данным вредителем необходимо учитывать его физиологические особенности. Жук-щелкун откладывает яйца преимущественно в корневой системе пырея, после чего личинки распространяются по всему участку. Следовательно, первоочередной мерой в борьбе с проволочником является уничтожение сорняка. Учитывая мощную корневую систему пырея, задача может быть связана с определенными трудностями. Оптимальным решением является проведение глубокой перекопки почвы с последующим ручным удалением корневищ. Данный метод успешно применялся агрономами в СССР и доказал свою высокую эффективность.
Помимо механических методов борьбы, существуют также биологические подходы, о которых подробно рассказала агроном Ксения Давыдова.
Советский метод
Принимая во внимание непереносимость проволочником бобовых культур, рекомендуется провести посев гороха и фасоли в междурядьях корнеплодов и картофеля после появления их всходов. При этом следует отдавать предпочтение низкорослым сортам, чтобы избежать угнетения основных культур. Дополнительно, бобовые обогатят почву азотом, выполняя функцию сидератов, что в конечном итоге обеспечит сохранность урожая.
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