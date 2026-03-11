20 капель в воду - и клещи боятся вас как огня: безопасное средство заменит любые репелленты

Весной клещи особенно опасны, поэтому необходимо соблюдать осторожность при выходе на улицу. Кровососущие паразиты могут атаковать человека не только в лесу, но и в любом городе. Важно подобрать эффективное и безопасное средство.
Постоянное использование привычных репеллентов может навредить здоровью, поэтому следует готовить защитные спреи самостоятельно. Отличным вариантом станет состав из двух компонентов:
- масло чайного дерева – 20 капель;
- вода – 200 мл.
Масло чайного дерева имеет выраженный запах, который эффективно отпугивает клещей. Он является весьма стойким, поэтому действия средства хватит минимум на сутки. Состав является безопасным, его можно наносить на кожу.
Для приготовления средства следует подготовить небольшую емкость с распылителем, залить в нее воду и добавить масло. Перед использованием жидкость нужно хорошо взбалтывать, иначе масло так и останется на поверхности.
«Перед выходом на улицу нанесите средство на волосы, шею, обувь и ноги. Самодельный репеллент можно хранить даже в сумке и носить с собой», - сообщает канал «Дом, быт, семья, огород».
Рекомендация:
«Если вам не нравится запах чайного дерева, то сгодятся эфирные масла эвкалипта, мяты, базилика, герани».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как защититься от клещей с помощью яблочного уксуса.