Дешевле не бывает: курорты, где летом отдыхать выгоднее, чем в другое время года - пора покупать билеты
Дешевле не бывает: курорты, где летом отдыхать выгоднее, чем в другое время года - пора покупать билеты

Опубликовано: 29 апреля 2026 08:15
 Проверено редакцией
В каких странах можно дешево отдохнуть в период отпусков

Россияне привыкли, что отдых в летнее время всегда обходится дорого. Это касается не только черноморских курортов, но и Турции, Египта, Грузии и многих других стран. Отчаиваться не стоит, ведь для любителей экономить все-таки есть подходящие варианты. Портал "ПСЖР" назвал несколько направлений, где отдыхать летом дешевле, чем в остальные месяцы.

С чем связана низкая стоимость

Основной причиной является большое количество осадков, которые как раз приходятся на лето. В странах, расположенных в тропических широтах, в июне, июле и августе начинается низкий сезон. В это время на двух направлениях меньше туристов, из-за чего отельеры, рестораторы и экскурсоводы существенно снижают цены. Это касается и перелетов.

Таиланд

Не стоит опасаться, что на всей территории Таиланда летом будут идти дожди. Здесь отмечается разный климат, при этом осадки встречаются не так уж и часто. Вы точно сможете успеть и позагорать, и посетить достопримечательности.

"Основной момент, который стоит учесть в низкий сезон, — это волны и течения. В некоторые дни, если прогноз плохой, по всему пляжу висят красные флаги, означающие, что купаться запрещено. Если не прислушаться, то можно попасть в очень опасное отбойное течение", - сообщает источник.

Вьетнам

Климат здесь похож на тот, который встречается в Таиланде. В некоторых регионах страны осадки начинаются не летом, а в ноябре-декабре, поэтому можно будет найти места для отдыха без дождей. Стоит учесть, что в этой стране жарко в любое время года, ведь температура не опускается ниже +23 градусов.

Для летнего посещения лучше отдать предпочтение Нячангу, Данангу, ведь эти города находятся в центральной части Вьетнама. Места отличаются хорошими пляжами, большим количеством достопримечательностей.

Автор:
Полина Аксенова
