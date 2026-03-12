Англичанин сбежал из турецкого отеля - чуть с ума не сошел: кругом одни русские

Англичанин поселился в Lonicera Resort & Spa 5* и пришел в ужас

Турция давно завоевала любовь путешественников со всего мира благодаря системе «все включено». Однако впечатления от отдыха могут сильно различаться в зависимости от национальности гостя.

Недавно в Аланье произошла интересная ситуация, которая ярко это показывает. Супруги поделились своим негативным опытом пребывания в пятизвездочном отеле.

Откровения европейцев

Путешественница Саша Коновалова познакомилась с англичанами в одном из ресторанов. Супруги рассказали, что прошлым летом решили остановиться в крупном отеле Lonicera Resort & Spa 5*. Однако европейцы не учли при бронировании, что этот роскошный комплекс ориентирован на туристов из России.

Европейцы чувствуют себя чужими

На вопрос о том, что именно пошло не так, мужчина ответил, что отдых в окружении тысяч россиян стал для них испытанием.

"Повсюду русские – это катастрофа, я чуть с ума не сошел! Европейцев в этом отеле ни во что не ставят", - заявил мужчина.

Персонал отеля свободно говорит только по-турецки и по-русски. Обслуживание на английском или других европейских языках отсутствует.

Все развлекательные программы, шоу и анимация в клубах для детей проводятся исключительно на русском языке. Дети европейцев чувствовали себя изолированными, поскольку просто не понимали, что происходит вокруг.

"Русская речь, русская музыка, русские тусовки – настоящая дискриминация европейцев. Худший отель в жизни!" - добавил англичанин.

Для российских туристов Lonicera Resort & Spa 5* является отличным отелем с хорошей территорией, питанием и морем. Однако для европейцев отдых превратился в настоящий стресс.

Ранее "Городовой" рассказал, что можно посмотреть в круизе из Москвы в Петербург на теплоходе "Антон Чехов".