Туристы съездили в круиз по маршруту Москва – Петербург: 8 дней в плавании – что успели посмотреть

Круиз из Москвы в Петербург на теплоходе "Антон Чехов"

Многие туристы выбирают речные круизы, чтобы за одну поездку увидеть сразу несколько городов и достопримечательностей. Такое путешествие позволяет совмещать комфортный отдых на борту с насыщенной экскурсионной программой.

Всего за неделю можно проплыть по живописному маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга на теплоходе "Антон Чехов". Большинство экскурсий уже входит в стоимость билета, но желающие могут выбирать дополнительные маршруты за отдельную плату.

Первый день

Путешествие началось в Москве от Северного речного вокзала. Автор блога "Фотозарисовки из путешествий" назвала самым запоминающимся событием прохождение шлюзов - наблюдать, как огромный теплоход меняет уровень воды, показалось настоящим чудом техники.

Второй день

Утром с палубы туристы любовались Калязином и его затопленной колокольней. После обеда - остановка в Угличе. Путешественники выбрали пешеходную экскурсию с посещением Кремля.

Увидели Спасо-Преображенский собор с древними росписями и церковь царевича Дмитрия на Крови. Приятным сюрпризом стал концерт духовной музыки. После экскурсии прогулялись до Богоявленского монастыря.

Третий день

Утро прошло у стен величественного Кирилло-Белозерского монастыря. Самостоятельная прогулка позволила вдоволь налюбоваться древней архитектурой. В жаркий день удалось спуститься к озеру.

Четвертый день

Главная цель путешествия - сказочные Кижи. Стоянка с 15:00 до 20:00 оказалась удачной, поскольку после обеда туристов на острове почти не было. Экскурсия «Шедевры острова Кижи» включала в себя осмотр знаменитого погоста, церкви Воскрешения Лазаря и крестьянской усадьбы. Остров покидали уже на закате.

Пятый день

После бесплатной экскурсии по поселку Свирьстрой туристы отправились на платную в монастырь Александра Свирского. Обитель поразила красотой, тишиной и умиротворенной атмосферой - не хотелось уезжать.

Шестой день

Туристы отправились по маршруту «Скалистый берег». Экскурсия прошла через Гефсиманский скит к финским укреплениям 30-х годов. После обеда на катере отправились в Центральную усадьбу, где увидели Спасо-Преображенский собор с мощами святых и другие старинные церкви.

Седьмой день

Утро началось с поездки в горный парк Рускеала. Туристы увидели заброшенный мраморный завод, Итальянский карьер и главный каньон с изумрудной водой. Во второй половине дня отправились в Сортавалу - самый "финский" город в России.

Восьмой день

В 6 утра теплоход прибыл в Санкт-Петербург. Желающие могли отправиться на дополнительные экскурсии в Петергоф, Пушкин, Кронштадт или Гатчину. Все маршруты завершались к двум часам у Московского вокзала, что удобно для размещения в гостинице.

