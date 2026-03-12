От дома до подземки: в Петербурге ждут самокатные стоянки у метро
От дома до подземки: в Петербурге ждут самокатные стоянки у метро

Опубликовано: 12 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Многие горожане добираются до подземки на СИМ.

В Санкт-Петербурге предлагают организовать специальные стоянки для самокатов у станций метро — так называемые перехватывающие парковки. Эту идею выдвинул спикер Законодательного собрания Александр Бельский.​

Такие парковки потребны, поскольку многие петербуржцы добираются до метро на электросамокатах прямо из дома, особенно из отдалённых районов.

Как отметил Бельский, идея стоянок для самокатов у входов в подземку выглядит многообещающей. Ведь сейчас жители часто используют СИМ для поездок к метро из спальных кварталов.

Он считает, что нужно изучить потоки передвижения и определить точки с наибольшим спросом.

Бельский также предложил убрать самокаты с пешеходных зон, но только после доработки дорожной сети под этот транспорт. При этом не стоит создавать проблемы для водителей автомобилей.

В прошлом году власти отметили улучшение взаимодействия с сервисами аренды: жалоб на пользователей самокатов стало меньше.​

Автор:
Юлия Аликова
