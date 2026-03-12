От дома до подземки: в Петербурге ждут самокатные стоянки у метро

В Санкт-Петербурге предлагают организовать специальные стоянки для самокатов у станций метро — так называемые перехватывающие парковки. Эту идею выдвинул спикер Законодательного собрания Александр Бельский.
Такие парковки потребны, поскольку многие петербуржцы добираются до метро на электросамокатах прямо из дома, особенно из отдалённых районов.
Как отметил Бельский, идея стоянок для самокатов у входов в подземку выглядит многообещающей. Ведь сейчас жители часто используют СИМ для поездок к метро из спальных кварталов.
Он считает, что нужно изучить потоки передвижения и определить точки с наибольшим спросом.
Бельский также предложил убрать самокаты с пешеходных зон, но только после доработки дорожной сети под этот транспорт. При этом не стоит создавать проблемы для водителей автомобилей.
В прошлом году власти отметили улучшение взаимодействия с сервисами аренды: жалоб на пользователей самокатов стало меньше.