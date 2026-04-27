Городовой / Полезное / Сажаю картошку только в эти дни – урожая на 2 погреба хватает: лунный календарь на 2026 год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сажаю картошку только в эти дни – урожая на 2 погреба хватает: лунный календарь на 2026 год

Опубликовано: 27 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Благоприятные дни для посадки картофеля в 2026 году

Многие дачники привыкли привязывать посадку картофеля к майским праздникам. Однако стоит обратить внимание не только на календарь, но и на температуру почвы, а также на фазы Луны.

Готовим почву к посадке картофеля

Картофелю нужна земля, которая прогрелась на глубине 10 см до +8 градусов. Посадка в холодную почву приведет к тому, что клубни долго не будут прорастать или могут загнить.

Прямо сейчас рекомендуется взрыхлить грунт и внести удобрения. Пройдитесь по участку граблями, уберите корни сорняков и добавьте песок с компостом, чтобы земля стала более рыхлой, сообщает "Садоёж".

Также достаньте картошку из погреба и поместите в теплое и светлое место. Чтобы ускорить процесс прорастания, присыпьте клубни влажными опилками или песком и поднимите температуру до +23 градусов.

Когда сажать в 2026 году по лунному календарю

При выборе сроков посадки многие огородники сверяются не только с погодой, но и с фазами Луны. Считается, что правильный лунный день помогает клубням быстрее укорениться и дает больше сил для роста.

Благоприятные дни в 2026 году:

  • Апрель: 29, 30.
  • Май: 2, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
  • Неблагоприятные дни для посадки: 1, 8, 9, 10, 16 мая. В эти периоды лучше воздержаться от любых работ с корнеплодами. Займитесь подготовкой инвентаря, рыхлением или поливом.

Стоит отметить, что в первой половине мая Луна будет убывающей. Это наиболее подходящий период для посадки корнеплодов, включая картофель: вся энергия растений направляется вниз, к корням и клубням.

В отличие от растущей Луны, которая стимулирует рост вершков, убывающая фаза способствует развитию подземной части. Именно то, что нужно для хорошего урожая картошки.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью