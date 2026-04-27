В конце апреля фикусу Бенджамина – важнее влаги: 5 капель в воду – и крона густеет за 2 недели, об облысении можно забыть

Почти каждый цветовод знает, что фикус Бенджамина – довольно капризное растение. Любое изменение условий, небольшой сквозняк или перелив приводят к массовому сбрасыванию листьев. Но есть хорошая новость: в большинстве случаев фикус Бенджамина способен восстановиться и со временем нарастить пышную крону. Для этого ему нужно обеспечить комфортные условия и правильные подкормки. Какие именно, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Освещение
По словам эксперта, фикус Бенджамина должен стоять в теплом и хорошо освещенном месте без сквозняков. Он не терпит перепадов температур и перестановок. Осенью и зимой, в условиях короткого светового дня его важно досвечивать фитолампами мощностью 30 Вт по 10-12 часов в день, размещая лампу на расстоянии 30-50 сантиметров от кроны.
Полив
Поливать фикус Бенджамина можно, как только грунт заметно просохнет. Если листьев на растении нет, то почва может сохнуть неделями.
Микроклимат
Влажность воздуха должна составлять 60%-70%. 1 раз в неделю крону фикуса нужно опрыскивать теплой водой, не попадая на грунт.
Подкормка
Чтобы предотвратить или остановить облысение фикуса, следует развести 5 капель эпина в 1 литре теплой воды и опрыскать растение по листьям. Если же листвы совсем не осталось, то лучше растворить 3 капли циркона в 1 литре воды и обработать веточки. Эти стимуляторы снимут с растения стресс, но смешивать их не стоит. Это может замедлить восстановление фикуса. Уже через 2 недели листопад прекратится, и крона начнет густеть.
