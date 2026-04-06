Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть

Чем подкормить фикус Бенджамина, чтобы он отрастил пышную крону

Каждый цветовод стремится, чтобы у фикуса Бенджамина была пышная крона. Но иногда он начинает лысеть и сбрасывает листву, теряя декоративность. Как спасти ситуацию и добиться от фикуса новых веток и листьев, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, фикус Бенджамина предпочитает рыхлый и питательный грунт. Он должен состоять из верхового торфа со средним pH с добавлением перлита, вермикулита, цеолита, диатомита и биогумуса. В такой почве очень хорошо разрастается корневая. В результате фикус Бенджамина отлично себя чувствует и готов радовать новыми побегами.

Подкормка для корневой

Залог пышной кроны фикуса Бенджамина – это крепкая и разветвленная корневая система. Для наращивания корней нужно приготовить специальное удобрение. Для этого потребуется:

корневин – 1 грамм;

биогумус – 5 миллилитров;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;

вода – 1 литр.

Указанные компоненты нужно смешать и полить фикус Бенджамина под корень. Вносить такую подкормку следует 1 раз в 2 недели курсом 2 раза.

Подкормка для наращивания побегов и листвы

Для приготовления удобрения достаточно развести 2 миллилитра гумата аммония в 1 литре воды. Все размешать и полить фикус Бенджамина чуть по влажному грунту. Периодичность внесения подкормки – 1 раз в 2 недели курсом 2-3 раза, не больше.

Такое удобрение богато азотом и гуминовыми кислотами, которые способствуют росту новых побегов и листьев.

Затем нужно перевести фикус Бенджамина с азотной подкормки на удобрение с формулой NPK 18-18-18 из расчета 2 грамма на 1 литр воды. Вносить его нужно под корень 2 раза в месяц.

