В конце марта фикусу Бенджамина – важнее влаги: 2 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее травы
В конце марта фикусу Бенджамина – важнее влаги: 2 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее травы

Опубликовано: 26 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
В конце марта фикусу Бенджамина – важнее влаги: 2 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее травы
В конце марта фикусу Бенджамина – важнее влаги: 2 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее травы
Простые действия и подкормки для пышной кроны фикуса Бенджамина 

Многие цветоводы, у которых есть фикус Бенджамина, не понаслышке знают, что иногда это тропическое растение начинает массово сбрасывать листья, лысеет и превращается в сухую палку. Как спасти ситуацию и добиться от фикуса пышной кроны, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказала биолог Юлия Кондратенок.

Теплый душ

По словам эксперта, фикус Бенджамина очень любит теплый душ. Вода смывает слой пыли с листвы и открывает устьица для дыхания. Грунт при этом важно прикрыть пакетом от размывания.

Пересадка и грунт

Как только фикус чуть обсохнет, его следует вынуть из горшка и обязательно осмотреть корневую систему, отрезав поврежденные корешки. Затем нужно пересадить растение в свежий питательный грунт, на 80% состоящий из верхового раскисленного торфа и на 20% – из вермикулита, лечузы или цеолита. На дно следует обязательно уложить дренаж слоем не менее 5 сантиметров.

Полив

Поливать фикус Бенджамина лучше теплой водой и держать его в теплом светлом месте. Но беречь от прямых солнечных лучей и горячего воздуха от батарей.

Подкормка для корней

Через несколько дней нужно развести 1 грамм корневина, 1/2 таблетки или 0,2 грамма янтарной кислоты и 1 грамм фитоспорина в 1 литре воды. Все размешать и полить фикус Бенджамина под корень. Такая подкормка снимет с растения стресс, поспособствует наращиванию корневой системы и предотвратит развитие грибковых заболеваний.

Подкормка для пышной кроны

Через 10-14 дней следует растворить 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды и полить фикус Бенджамина. Вносить такое удобрение следует 2 раза в 1 месяц, пока не появится пышная крона.

Подкормка от пожелтения листьев

Если листья фикуса желтеют, то можно развести 1 грамм сульфата магния в 1 литре воды и поливать так растение 1 раз в 2 недели курсом 2 раза, не более.

В результате фикус оживет и распушится.

