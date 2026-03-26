Картошка растет, как на дрожжах: топ сортов для рекордно раннего урожая

Молодая картошка с тонкой кожицей, которую легко соскоблить ножом, и сладковатым вкусом - это главное летнее удовольствие со своего огорода. Чтобы копать ее уже в начале лета, а не ждать середины сезона, нужно правильно подобрать сорт и не опоздать с посадкой.
Ультраранние и ранние виды успевают дать урожай еще до того, как остальные овощи только начнут набирать рост. О таких сортах рассказала агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.
Самые быстрые: ультраранние (40–50 дней)
"Эти сорта для тех, кто не любит ждать. Клубни завязываются стремительно и идеально подходят для еды "прямо с грядки", - отметила агроном.
- Импала. Дает ровные желтые клубни, которые не темнеют при чистке.
- Ривьера - рекордсмен. первые клубни можно пробовать уже через 35 дней.
- Жуковский ранний. Наш отечественный фаворит. Растет на любой почве и не боится капризов погоды.
Чуть дольше, но богаче: ранние (55–70 дней)
"Такие сорта дают урожай побольше и лучше лежат. Они успевают накопить крахмал и прощают дачникам нечастые визиты на участок", - сообщила Давыдова.
- Ред Скарлет. С яркой красной кожурой, очень лежкий и не травмируется при копке.
- Удача. Неприхотлива и радует крупными клубнями.
- Беллароза. Идеально подходит для пюре - она рассыпчатая и может вырастать до гигантских размеров (до 800 г).
Как выбрать и вырастить
Для холодных регионов выбирайте Жуковский или Удачу, для южных - Ривьеру. Ч
тобы клубни быстрее росли, используйте калийные подкормки: они ускоряют созревание на 20–30%. Не забывайте окучивать кусты, чтобы картошка не зеленела на солнце.
