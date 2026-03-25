Бронзовка в саду: как понять, вредит она или помогает - и что делать дальше

Что на самом деле делает бронзовка в вашем огороде

Бронзовка представляет собой крупного жука с красивым блестящим панцирем, переливающимся на солнце металлическим блеском. Это насекомое часто встречается в саду, особенно на цветах, отмечает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Несмотря на эффектный внешний вид, многие садоводы сомневаются в его безобидности.

Особенности питания и возможный вред

Взрослые жуки относятся к настоящим сладкоежкам. Основу их рациона составляют цветочный нектар и пыльца. Наибольшее предпочтение бронзовки отдают розам и пионам, сирени, а также цветущим яблоням, вишням и грушам.

"В некоторых случаях насекомые могут поклевывать переспевшие мягкие фрукты, например, абрикосы или персики", - сообщила агроном.

Личинки бронзовки, напротив, совершенно безопасны для огорода. Они обитают в кучах перегноя, старой трухе или компостных кучах.

Помогают перерабатывать органические остатки, улучшают качество почвы. Их нередко путают с личинками майского жука, которые считаются вредителями. Однако личинки бронзовки не повреждают корни растений.

Она вредная или нет?

Бронзовка не уничтожает урожай целиком, как колорадский жук. Она не трогает листья и корни, а личинки даже приносят пользу.

"А если жуков развелось слишком много, они могут испортить внешний вид цветов. Они выедают серединку бутонов, из-за чего розы или пионы выглядят неопрятно. Особенно от них страдают светлые сорта цветов", - сообщила Давыдова.

Что делать, если жуки одолели цветы?

Если бронзовок немного, лучше их не трогать - они помогают опылять растения. Но если они буквально облепили розы и портят весь вид, можно применить мягкие методы борьбы без химии.

Собрать вручную. Ранним утром жуки медленные и сонные. Их легко стряхнуть с цветов прямо в ведро с водой. Днем они быстрее и улетят. Поставить ловушки. Бронзовки летят на запах сладкого. Можно расставить рядом с цветами банки с забродившим вареньем, квасом или компотом. Жуки будут забираться внутрь и не смогут выбраться. Отпугнуть запахами. Цветы можно опрыскать настоем чеснока или луковой шелухи. Резкий запах не нравится жукам, и они будут облетать такие бутоны стороной. Использовать безопасные препараты. Специальные биосредства (например, «Фитоверм») не вредят пчелам, но снижают активность бронзовок.

Чего делать не стоит?

Не травите химией. Сильные яды погубят не только бронзовок, но и пчел, которые нужны для опыления.

Не выкидывайте личинок из компоста. Они не вредят растениям, а наоборот, помогают перерабатывать органику в полезное удобрение.

"Бронзовка - это не злейший враг сада, а скорее красивый гость, который иногда может переесть цветов. Если они расплодились и портят любимые розы, достаточно собрать их вручную или поставить ловушки - без тяжелой артиллерии в виде ядохимикатов", - сообщила Ксения.

