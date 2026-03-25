Бронзовка в саду: как понять, вредит она или помогает - и что делать дальше

Бронзовка представляет собой крупного жука с красивым блестящим панцирем, переливающимся на солнце металлическим блеском. Это насекомое часто встречается в саду, особенно на цветах, отмечает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.
Несмотря на эффектный внешний вид, многие садоводы сомневаются в его безобидности.
Особенности питания и возможный вред
Взрослые жуки относятся к настоящим сладкоежкам. Основу их рациона составляют цветочный нектар и пыльца. Наибольшее предпочтение бронзовки отдают розам и пионам, сирени, а также цветущим яблоням, вишням и грушам.
"В некоторых случаях насекомые могут поклевывать переспевшие мягкие фрукты, например, абрикосы или персики", - сообщила агроном.
Личинки бронзовки, напротив, совершенно безопасны для огорода. Они обитают в кучах перегноя, старой трухе или компостных кучах.
Помогают перерабатывать органические остатки, улучшают качество почвы. Их нередко путают с личинками майского жука, которые считаются вредителями. Однако личинки бронзовки не повреждают корни растений.
Она вредная или нет?
Бронзовка не уничтожает урожай целиком, как колорадский жук. Она не трогает листья и корни, а личинки даже приносят пользу.
"А если жуков развелось слишком много, они могут испортить внешний вид цветов. Они выедают серединку бутонов, из-за чего розы или пионы выглядят неопрятно. Особенно от них страдают светлые сорта цветов", - сообщила Давыдова.
Что делать, если жуки одолели цветы?
Если бронзовок немного, лучше их не трогать - они помогают опылять растения. Но если они буквально облепили розы и портят весь вид, можно применить мягкие методы борьбы без химии.
- Собрать вручную. Ранним утром жуки медленные и сонные. Их легко стряхнуть с цветов прямо в ведро с водой. Днем они быстрее и улетят.
- Поставить ловушки. Бронзовки летят на запах сладкого. Можно расставить рядом с цветами банки с забродившим вареньем, квасом или компотом. Жуки будут забираться внутрь и не смогут выбраться.
- Отпугнуть запахами. Цветы можно опрыскать настоем чеснока или луковой шелухи. Резкий запах не нравится жукам, и они будут облетать такие бутоны стороной.
- Использовать безопасные препараты. Специальные биосредства (например, «Фитоверм») не вредят пчелам, но снижают активность бронзовок.
Чего делать не стоит?
Не травите химией.Сильные яды погубят не только бронзовок, но и пчел, которые нужны для опыления.
Не выкидывайте личинок из компоста. Они не вредят растениям, а наоборот, помогают перерабатывать органику в полезное удобрение.
"Бронзовка - это не злейший враг сада, а скорее красивый гость, который иногда может переесть цветов. Если они расплодились и портят любимые розы, достаточно собрать их вручную или поставить ловушки - без тяжелой артиллерии в виде ядохимикатов", - сообщила Ксения.
Ранее портал "Городовой" рассказал об ошибках при посадке картофеля, которые вы можете повторять годами.