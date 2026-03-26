Сделайте это с курятником в апреле: тотальная дезинфекция за 3 шага – 1 средство выжигает паразитов дотла, куры не болеют

После долгой зимы в курятнике накапливается не только грязь, но и огромное количество опасных микроорганизмов. С наступлением тепла бактерии и паразиты начинают активно размножаться.

По этой причине необходимо защитить несушек от инфекций и продезинфицировать птичник. Это процедура состоит из нескольких шагов.

Генеральная уборка

Убираем старую подстилку, скребками и лопатой удаляем помет и остатки корма. Тщательно очищаем насесты, гнезда, полы, стены и потолок. Кормушки и поилки выносим наружу и моем отдельно.

Уничтожаем заразу дымом

На следующем этапе в ход идут специальные средства для уничтожения паразитов, грибка и бактерий. Для окуривания нам понадобится березовый деготь, опилки и древесный уголь.

В железной миске смешиваем 1 литр сухих опилок и 100 г березового дегтя. Тщательно перемешиваем и оставляем на 1 час для пропитки.

legion-media

Затем выкладываем пропитанные опилки на раскаленные угли внутри курятника и оставляем тлеть на несколько часов. Дым заполняет все углы, проникает в дерево и уничтожает заразу.

Для обработки 50 квадратных метров используем 5 кг угля. При большей площади пропорционально увеличиваем количество всех компонентов. Когда дым рассеется, а угли прогорят, ждем еще час. Затем тщательно проветриваем помещение, просушиваем его и приступаем к третьему этапу дезинфекции.

Побелка стен и потолков гашеной известью

Это проверенное временем средство обладает уникальными свойствами: оно предотвращает рост плесени и создает среду, непригодную для размножения бактерий и паразитов. Такая обработка значительно снижает риск распространения инфекционных заболеваний.

Спустя час можно возвращать птицу в курятник. После такой обработки никаких паразитов в птичнике не останется, сообщает "Люба на даче".

