Секрет «второго купальника»: как избежать соли-наждачки и бактериального плена в отпуске

Лучше взять с собой на пляж второй купальник.

Многие из нас привыкли: вышел из моря или бассейна — и завалился на шезлонг сохнуть на солнышке. Кажется, что в этом нет ничего плохого.

Но на самом деле привычка подолгу носить мокрую одежду может испортить весь отпуск.

Врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории и главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала "Городовому" чем это грозит и как избежать проблем.

Главный враг — «эффект парника»

Многие думают, что главная опасность — это переохлаждение. Но это миф. Настоящая проблема в том, что мокрая ткань в сочетании с теплом вашего тела создает идеальный «парник».

"Чаще всего может быть раздражение кожи из-за трения влажной ткани, опрелости,обострение грибковых инфекций в паховой области, повышается риск заболеваний мочевыделительной системы. Основные риски связаны не с переохлаждением, а с раздражением кожи и созданием тёплой влажной среды, благоприятной для грибков и других микроорганизмов", - говорит эксперт.

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Тип воды тоже влияет на то, что происходит с вашей кожей:

Бассейн. Хлорка и другие реагенты сильно сушат. Если оставить их на теле в виде мокрой ткани, может начаться аллергия или сильное шелушение. Море. Соль высыхает на ткани и превращается в «наждачку». Она натирает кожу и разъедает мелкие царапинки. Река или озеро. В пресной воде всегда много микробов.

"В пресной воде риск связан в основном не с влажным купальником, а с качеством воды. Если она загрязнена, микроорганизмы могут дольше контактировать с кожей и слизистыми, и следовательно могут провоцировать различные инфекционные заболевания кожи", - предупреждает врач.

Золотое правило «двух купальников»

Самый простой и эффективный совет: берите с собой на пляж сменку.

Алгоритм идеального отдыха такой:

Вышли из воды. Сполоснулись под душем (чтобы смыть соль или хлорку). Переоделись в сухой комплект. Повесили мокрый купальник сушиться.

Это займет всего пару минут, зато избавит вас от походов по врачам после отпуска.

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