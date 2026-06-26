Секрет «второго купальника»: как избежать соли-наждачки и бактериального плена в отпуске

Многие из нас привыкли: вышел из моря или бассейна — и завалился на шезлонг сохнуть на солнышке. Кажется, что в этом нет ничего плохого.
Но на самом деле привычка подолгу носить мокрую одежду может испортить весь отпуск.
Врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории и главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала "Городовому" чем это грозит и как избежать проблем.
Главный враг — «эффект парника»
Многие думают, что главная опасность — это переохлаждение. Но это миф. Настоящая проблема в том, что мокрая ткань в сочетании с теплом вашего тела создает идеальный «парник».
"Чаще всего может быть раздражение кожи из-за трения влажной ткани, опрелости,обострение грибковых инфекций в паховой области, повышается риск заболеваний мочевыделительной системы.
Основные риски связаны не с переохлаждением, а с раздражением кожи и созданием тёплой влажной среды, благоприятной для грибков и других микроорганизмов", - говорит эксперт.
Где вы плаваете: есть ли разница?
Тип воды тоже влияет на то, что происходит с вашей кожей:
- Бассейн. Хлорка и другие реагенты сильно сушат. Если оставить их на теле в виде мокрой ткани, может начаться аллергия или сильное шелушение.
- Море. Соль высыхает на ткани и превращается в «наждачку». Она натирает кожу и разъедает мелкие царапинки.
- Река или озеро. В пресной воде всегда много микробов.
"В пресной воде риск связан в основном не с влажным купальником, а с качеством воды.
Если она загрязнена, микроорганизмы могут дольше контактировать с кожей и слизистыми, и следовательно могут провоцировать различные инфекционные заболевания кожи", - предупреждает врач.
Золотое правило «двух купальников»
Самый простой и эффективный совет: берите с собой на пляж сменку.
Алгоритм идеального отдыха такой:
- Вышли из воды.
- Сполоснулись под душем (чтобы смыть соль или хлорку).
- Переоделись в сухой комплект.
- Повесили мокрый купальник сушиться.
Это займет всего пару минут, зато избавит вас от походов по врачам после отпуска.
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