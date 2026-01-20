Секрет выживания: почему при падении главное — не ноги, а поворот тела и положение головы

Михаил Дорошев, врач-травматолог с высшей квалификацией, рассказал в интервью Здоровье Mail о том, как снизить опасность получения травм при падении на скользкой поверхности.

Он предупреждает, что даже при падении с небольшой высоты можно получить серьезные повреждения. Его советы посвящены тому, как правильно вести себя, если человек поскользнулся и теряет равновесие.

Дорошев рекомендует постараться защитить голову, наклонив подбородок к груди и закрыв голову руками.

Если в руках находятся какие-либо предметы, лучше их отпустить, чтобы не было дополнительной нагрузки на кисти. Желательно развернуть корпус вбок и по возможности расслабить мышцы во время падения.

Еще одним способом уменьшить риск тяжелых последствий становится сгибание ног и рук и понижение центра тяжести. При падении не следует стараться опереться на вытянутые руки, локти или колени — это может привести к переломам. Если человек умеет делать кувырок или перекат, такие навыки помогают смягчить удар о землю.

Врач советует, если после падения появляются боль, головокружение или иные непонятные признаки, как можно скорее обратиться к медикам.

Эксперты подтверждают, что своевременная помощь важна для предотвращения осложнений. Случаи, когда после травмы требуется серьезное лечение, не редкость.

В качестве примера приведена история жительницы Санкт-Петербурга, которая получила перелом бедра из-за скользкой дороги и через суд добилась выплаты в 300 тысяч рублей от управляющей компании.

Подобные происшествия указывают на опасность падений и важность предотвращения травм в сезон гололеда.

