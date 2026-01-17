Травма на катке = миллион рублей: адвокат назвала условия, при которых вы отсудите у владельцев катка целое состояние

Катание на коньках в зимнем Петербурге — излюбленное развлечение, однако ледовые площадки таят в себе не только радость скольжения, но и потенциальные риски.

Вопрос о возможности взыскания крупной компенсации за травмы, полученные на катке, становится особенно актуальным, когда речь идет о суммах, достигающих миллиона рублей.

Адвокат Татьяна Стоякина разъясняет порталу «Городовой» юридические тонкости этого процесса.

Когда право на компенсацию обретает форму

Ключевым моментом для получения возмещения является установление причины травмы.

“Если травма была получена в результате ненадлежащего состояния катка, а не личной неосторожности, то пострадавший вправе требовать компенсацию”, — утверждает адвокат.

Это означает, что падение должно быть следствием объективных дефектов ледовой поверхности или инфраструктуры, а не следствием неумелого катания самого человека.

К основаниям для предъявления претензий могут относиться самые разнообразные нарушения.

Среди них фигурируют “трещины, выбоины, неровности на ледовой поверхности, острые или неисправные элементы ограждения, о которых можно пораниться”.

Кроме того, существенным может стать и фактор безопасности — например, “плохое освещение, скрывающее опасные участки катка”.

Сбор улик: шаги, которые нельзя пропустить

В случае получения травмы алгоритм действий должен быть максимально четким и оперативным.

Первоочередная задача — незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это необходимо, поскольку “врачи документально зафиксируют характер травмы, время и место ее получения”.

Медицинское заключение станет краеугольным камнем всего дальнейшего разбирательства.

Параллельно с получением помощи следует заняться сбором доказательной базы на месте инцидента. Адвокат настаивает:

“Необходимо будет доказать вину администрации катка”.

Для этого рекомендуется сделать “фотографии и видео с места падения, уделив особое внимание трещинам, неровностям, тем моментам, из-за которых произошло падение”.

Также крайне желательно зафиксировать контактные данные всех свидетелей, которые видели происшествие, и, что немаловажно, “обязательно сохранить билет или пропуск на каток” как подтверждение факта посещения.

Претензия и судебный путь

После сбора первичных доказательств следующим шагом является обращение к администрации катка. Необходимо потребовать составления акта о происшествии.

Если администрация идет навстречу, составляется официальная претензия о намерении получить компенсацию за лечение и моральный вред.

Однако в случае, если администрация игнорирует требования или отказывается сотрудничать, закон предоставляет пострадавшему право обратиться в судебные инстанции.

“Гражданину необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда”.

Размер возмещения: субъективный фактор

Вопрос о сумме компенсации морального вреда остается одним из самых туманных в правовой практике. Адвокат Стоякина подчеркивает:

“Здесь нет четких понятий в какой сумме”.

Определение компенсации — это прерогатива суда, который анализирует множество факторов.

“При определении компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий пострадавшего человека”.

Сумма, которую можно заявить в иске, не фиксирована.

“Сумма, которая заявляется непосредственно пострадавшим человеком, она может быть разной. То есть не обязательно это миллион, это может быть и несколько сотен тысяч, а может быть и несколько миллионов. То есть все зависит от конкретного гражданина”.

Тем не менее, следует помнить главное условие успеха:

“Компенсация возможна только при условии, что будет доказана вина администрации катка”.

Если же травма произошла “по каким-то другим причинам”, рассчитывать на возмещение не придется.

