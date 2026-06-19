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Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных

Опубликовано: 19 июня 2026 17:20
 Проверено редакцией
Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных
Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Роспотребнадзор рассказал об очередной проверке водоемов.

Синоптики пообещали Петербургу и Ленобласти летнюю погоду на выходных и всех тянет к воде. Но прежде чем прыгать в ближайший водоем, стоит узнать, что там плавает вместе с вами.

Роспотребнадзор проверил пляжи Петербурга и области. Результаты, честно говоря, не самые воодушевляющие.

Петербург: выбор почти отсутствует

В черте города ситуация грустная. Из 24 популярных пляжей проверку прошли всего три. Если хотите искупаться и не подхватить «сюрприз», держите курс на эти точки:

  • 1-е и 2-е Суздальские озера (Верхнее и Среднее) — Выборгский район.
  • Озеро Безымянное — Красносельский район.

Всё. Остальной 21 пляж, включая весь Курортный район, Финский залив признаны опасными. Вода там не прошла тесты ни по химии, ни по микробам.

Ленобласть: Приозерск спасает лето

В области дела чуть лучше, но только если вы готовы ехать на север. В этом году «оазисом чистоты» стал Приозерский район.

Безопасные места:

  • Озера: Ратное, Отрадное, Петровское, Раздолинское.
  • Река Бурная.

В остальных районах вода пока не соответствует нормам. Даже если визуально она кажется чистой, лаборатория говорит об обратном.

Почему всё так плохо?

Проблема в том, что вода — это живая среда. Есть три главные причины загрязнения:

  1. Жара. В теплой воде бактерии размножаются с бешеной скоростью.
  2. Ливни. Дожди смывают в водоемы всю грязь с дорог и полей.
  3. Птицы. Там, где много уток, часто находят личинок, вызывающих «зуд купальщика» (церкариоз). Это мелкие паразиты, от которых кожа покрывается волдырями.

Чем можно заболеть?

Это не просто страшилки врачей. Если случайно хлебнуть грязной воды, можно получить:

  • Острую кишечную инфекцию (рвота и диарея обеспечены).
  • Гепатит А.
  • Паразитов.
  • Кожную сыпь и сильную аллергию.

Три совета для вашей безопасности

Если вы всё же решили поехать на «запрещенный» пляж ради загара, соблюдайте правила:

  1. Не ныряйте с головой. Главное — чтобы вода не попала в рот, нос и глаза.
  2. Ополаскивайтесь. Сразу после выхода из воды облейтесь чистой водой из бутылки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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