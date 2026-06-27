От сорванной пломбы до реального срока: ИИ начинает охоту на нелегальных гидов на крышах Петербурга

ИИ заметит постороннего и подаст сигнал полиции.

Прогулки по крышам Петербурга давно стали фишкой города, но для властей и жителей это — вечная головная боль.

Теперь бороться с нелегальными гидами будут не только полиция и управдомы, но и высокие технологии.

Умные камеры и нейросети

Власти города решили внедрить систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Работать это будет так: камеры на домах в центре города научат распознавать посторонних на чердаках и крышах.

Как только система увидит группу людей, она тут же подаст сигнал полиции.

Сейчас чиновники вместе с «Ростелекомом» готовят список конкретных адресов. В первую очередь под «колпак» попадут самые популярные точки, откуда открываются лучшие виды, сообщает "ДП".

Режим «осады» перед «Алыми парусами»

Особое внимание уделят безопасности перед праздником выпускников. В четырех центральных районах города власти проверят 179 «проблемных» домов. В этих зданиях:

поставят новые противовзломные замки на чердаки;

назначат ответственных за каждый вход;

будут ежедневно проверять, не сорваны ли пломбы.

Раньше руферы просто сбивали замки, но теперь за сохранностью дверей будут следить в режиме реального времени.

Почему это не просто «борьба с романтикой»?

На самом деле, причины у властей веские. Нелегальные экскурсии — это не только шум над головами жильцов.

Порча имущества. Толпы людей топчут кровельное железо. После таких прогулок крыши начинают течь, а ремонт ложится на плечи собственников квартир. Безопасность. Старые чердаки и скользкие скаты не приспособлены для массовых походов. Одно неосторожное движение — и прогулка может закончиться трагедией.

Штрафы и реальные сроки

Если раньше организаторы отделывались мелкими штрафами, то теперь всё серьезно. Рядовой участник может заплатить до 2,5 тысячи рублей.

А вот гидам-нелегалам грозит уголовная статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По ней можно получить до двух лет лишения свободы.

Как легально посмотреть на город сверху?

Важно понимать: власти не запрещают крыши вообще. В городе растет число легальных смотровых площадок. Они оборудованы ограждениями, нескользящими дорожками, а организаторы платят налоги и несут ответственность за безопасность.

Ранее «Городовой» рассказывал про места, где посмотреть на Петербург с высоты.