Павел Дуров* стал экстремистом: что это означает для миллиардера и нас

Основатель Telegram Павел Дуров* официально попал в российский реестр экстремистов и террористов. Росфинмониторинг обновил свои списки.
Прощай, российский банкинг
Первое и самое очевидное последствие — полная блокировка всех счетов. В России у Дурова* теперь не работает ни одна карта.
Все его деньги и имущество (если они еще остались в стране) фактически заморожены.
Информационная блокада
Статус экстремиста накладывает запрет на публичную жизнь внутри РФ, отмечают РИА Новости. Дурову* теперь официально нельзя:
- Размещать посты в интернете.
- Общаться с прессой.
- Организовывать любые митинги или мероприятия.
- Участвовать в выборах.
Конечно, находясь за границей, Павел может игнорировать эти запреты. Но внутри России любая его активность теперь вне закона.
Ловушка для тех, кто хочет помочь
Это самый важный пункт для обычных людей. Теперь любой перевод денег Павлу Дурову* может быть расценен как «финансирование терроризма», пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Рощина.
Неважно, решили ли вы вернуть ему старый долг или просто отправить донат. Для силовиков это станет поводом завести уголовное дело уже на вас.
Поэтому любые финансовые дела с основателем Telegram в российской юрисдикции теперь смертельно опасны.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.