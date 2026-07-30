Дом на горе, в котором нельзя жить - находится в Швейцарии: зачем его построили

В Швейцарии на горе Маттерхорн есть дом, в котором нельзя жить. Он расположен прямо на середине отвесной скалы, что вызывает много вопросов.

Откуда взялся этот дом? Почему в нем нельзя жить? С какой целью он был построен на горе? Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой” дал ответы на все вопросы.

Как построили этот дом

Сооружение появилось на горе в 1915 году, когда не было никаких вертолетов. Изначально строительные материалы занесли на промежуточную площадку с помощью ослов и мулов, после чего натянули временную канатную дорогу. Домик собирали всего пять дней. В 1970-х тут был проведен телефон.

Чье имя носит дом

Хижину назвали в честь Эрнеста Сольве. Бельгиец смог создать дешевый способ производства соды, поэтому его имя было известно на всю Европу. В зрелом возрасте он начал увлекаться альпинизмом, поэтому указанный дом стал его подарком.

Зачем был построен этот дом

Погодные условия на горе меняются очень быстро, при этом оставаться на открытом гребне точно нельзя. Именно в такой ситуации выручит этот дом.

“Он не гостиница и не смотровая площадка — он последнее убежище на середине отвесной стены. Потому здесь запрещено ночевать здесь по своей воле: место должно оставаться свободным для того, кому оно однажды спасёт жизнь. Тот самый телефон — не для звонка домой, а для связи со спасателями. А дар Сольве — не хижина. Дар — сам шанс уцелеть”, - сообщает источник.

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