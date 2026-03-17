Краше петунии, живучее пырея: 5 причин посеять суперский однолетник в марте - цветы как из рая

Садоводы всегда стремятся сделать свои участки максимально живописными и однолетние цветы приходят им на помощь. Одним из таких ярких решений является сальвия, пишет эксперт портала "Антонов сад" Ольга Никонорова.
Сальвия представляет собой травянистое растение, также известное под названием шалфей. Существует множество ее разновидностей, включая лекарственный шалфей. Однако для создания эффектных цветочных композиций чаще всего выбирают однолетнюю сальвию сверкающую.
Когда приступать к посеву сальвии на рассаду
Промежуток времени от появления всходов сальвии до ее цветения составляет примерно 2-3 месяца. Пересадку растений в открытый грунт следует осуществлять после того, как минует опасность возвратных заморозков. Определите, когда в вашем регионе устанавливается стабильно теплая погода и отсчитайте от этого момента три месяца - это и будет идеальное время для посева семян на рассаду.
Пять веских причин выбрать сальвию для сада
Во-первых, растение эстетически привлекательно. Сальвия создает аккуратные кустики, которые великолепно смотрятся на клумбах, образуя густой и обильно цветущий ковер.
Во-вторых, она разнообразна по формам и оттенкам. Можно выбрать низкорослые, густо облиственные сорта для создания напольного покрытия цветников, а также более рослые гибриды с высокими соцветиями, отличающиеся устойчивостью к капризам погоды.
В-третьих, сальвия пригодна для срезки. Цветы сальвии долго сохраняют свою свежесть после срезки.
В-четвертых, однолетник привлекает полезных обитателей сада. Это растение также обладает свойством отпугивать некоторых садовых вредителей.
В-пятых, сальвия неприхотлива. Однако важно следить за активностью вредителей. Некоторые слизни не против полакомиться ее листьями.
