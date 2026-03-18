Древний город, основанный в 1221 году: бриллиант Поволжья и "чайная столица" России - что тут посмотреть

Опубликовано: 18 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Назван древний город с особым историческим и культурным наследием 

В этом месте каждый камень дышит историей, а современность гармонично вплетается в древние узоры. Недаром ЮНЕСКО включил населенный пункт в сотню городов мира с особым историческим и культурным наследием. Расположенный на живописном слиянии Волги и Оки, этот мегаполис, пятый по численности населения в России, по праву носит звание "чайной столицы" страны. Речь идет о Нижнем Новгороде.

История

Основан Нижний Новгород в 1221 году великим князем Владимирским Георгием (Юрием) Всеволодовичем. Это один из немногих русских городов, чье рождение связано со святым. С 1932 по 1999 годы населенный пункт носил имя Горький.

Что посмотреть в Нижнем Новгороде

Если у вас есть всего 1-3 дня, то портал "Horoshotam" предлагает маршрут, который позволит максимально погрузиться в атмосферу города.

Большая Покровская улица

Прогуляйтесь по этой исторической улице, где каждое здание – произведение искусства. Особое внимание уделите Государственному банку, напоминающему сказочный замок. Не упустите возможность попасть внутрь на экскурсию (не забудьте паспорт).

Нижегородский кремль

Большая Покровская улица приведет вас прямо к величественному Нижегородскому кремлю. Вход на его территорию свободный. Здесь вы найдете несколько музеев, открытую выставку военной техники, уютный Губернаторский сад с потрясающими видами и большую деревянную площадку для детей.

"Настоящее путешествие в старину. При посещении Нижнего Новгорода обязательно полюбуйтесь кремлем, виды замечательные и сама атмосфера незабываемая", - рассказала Анна из Москвы.

Чкаловская лестница и набережная

Рядом с Кремлем расположена одна из самых длинных лестниц в России – Чкаловская, насчитывающая 560 ступеней. С ее вершины открывается захватывающий вид на Волгу. Спустившись вниз, вы сможете отправиться в часовую прогулку на теплоходе.

"Вид на Волгу превосходный именно с вершины лестницы. Приезжали в Нижний Новгород всей семьей летом. Обязательно вернемся еще", - поделилась Валентина из Казани.

Канатная дорога

В Нижнем Новгороде канатная дорога – это не просто аттракцион, а полноценный вид общественного транспорта! Жители Бора, расположенного на другом берегу Волги, ежедневно ездят на ней на работу. Виды на Волгу, открывающиеся с высоты, просто потрясающие!

Чайная столица России

С конца XIX до начала XX века Нижний Новгород славился своей Ярмаркой, где чай занимал особое место. Товар привозили из Китая, продолжая древнюю традицию, зародившуюся еще в XIV веке, когда чай появлялся на рынках Поволжья во времена правления хана Хубилая, внука Чингисхана. Однако именно в Нижнем Новгороде этот напиток стал неотъемлемой частью повседневной жизни, закрепив за городом звание "чайной" столицы России.

Автор:
Татьяна Идулбаева
