250 г печенья + 170 г сгущенки: кручу колбаску «Рафаэлло» без выпечки — кокосовый восторг за 20 минут

Как приготовить кокосовый десерт "Рафаэлло" без выпечки

Из печенья, кокосовой стружки и орехов можно приготовить нежный десерт, для которого не придется использовать духовку. На всю работу уходит всего 20 минут. Ингредиенты нужно измельчить, соединить в колбаску и убрать в холодильник.

Ингредиенты

250 г песочного светлого печенья, 170 мл сгущенного молока, 80 г сливочного масла, 80 г кокосовой стружки, 60 г миндаля, ванилин - по вкусу.

Как готовить

Измельчите печенье - значительную часть перетрите в крошку, а остальную поломайте на средние кусочки. Это позволит сделать текстуру менее однородной.

Мягкое масло перемешайте с ванилином и сгущенкой, добавьте печенье, 50 г кокосовой стружки и измельченный миндаль.

Подготовьте пищевую пленку, выложите кокосовую массу и сформируйте колбаску. Поверхность десерта украсьте стружкой, плотно сверните его и уберите в холодильник на 4 часа.

Перед подачей разрежьте колбаску кружочками, толщина каждого должна составлять не более 2 см. Десерт получится очень нежным, при этом в нем будет чувствоваться текстура хрустящих орехов и кусочков печенья, сообщает vladday.ru.

Личный опыт автора издания “Городовой” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже попробовала сделать десерт “Рафаэлло”. По вкусу он напомнил знаменитые конфеты. Десерт станет еще интереснее, если добавить в него обжаренные орехи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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