Что нельзя делать 18 ноября: народные приметы, традиции и советы на день Галактиона

Середина ноября в народном календаре — время перехода к зимним заботам.

К 18 ноября предки приурочили день Ионы (Галактиона), связанный с завершением сбора редьки и особыми бытовыми правилами. Вот что стоит учесть, планируя этот день.

Отложите крупные траты и важные решения

В день Ионы не рекомендуют совершать дорогостоящие покупки: считалось, что приобретенное быстро придет в негодность или разочарует. Также старались не подписывать важные документы и не начинать судьбоносных дел — по поверьям, в них могла вмешаться «нечистая сила», и результат оказывался плачевным.

Наведите порядок у себя дома

Уборка в собственном жилище 18 ноября приветствуется. Предки верили, что чистота в доме притягивает достаток и согласие, а заодно помогает избавиться от накопившегося негатива. А вот помогать с уборкой в чужом доме не стоит: существовало суеверие, что вместе с чужими хлопотами можно «забрать» и проблемы хозяев.

Сходите в баню и вспомните о редьке

Одна из главных традиций дня — баня. Считалось, что тщательное мытье 18 ноября дарит крепкое здоровье до конца зимы. На стол в этот день было принято подавать блюда из черной редьки: к середине ноября завершался ее сбор, и овощ помогал укрепить силы в холодный сезон.

Присмотритесь к приметам

По погоде 18 ноября судили о будущем. Если снег ложится неровно, буграми — ждали хороший урожай. Иней на ветках ивы предвещал затяжную зиму, а тусклая луна в дымке — долгое ненастье.